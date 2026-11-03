Reporteros Sin Fronteras incluyó a Milei entre los "depredadores de la libertad de prensa"

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) incorporó al presidente, Javier Milei, a su lista de los 33 depredadores de la libertad de prensa de 2026. La publicación del informe se produjo en el marco del Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre, fecha en la que la entidad señala a dirigentes, organizaciones y grupos de poder que atacan de manera sistemática a la prensa independiente en distintas partes del mundo.

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En esta edición, el mandatario argentino fue ubicado dentro del apartado "Social", categoría que agrupa a figuras públicas y organizaciones que denigran el trabajo periodístico y fomentan la desconfianza pública hacia los comunicadores. De acuerdo con el diagnóstico de RSF, desde su asunción en diciembre de 2023, Milei atacó reiteradamente a medios y periodistas críticos mediante acusaciones de corrupción, mentiras y manipulación política.

La organización describió el empleo de las redes sociales y la investidura presidencial como su "arma letal", orientada a difamar a los profesionales de la comunicación y amplificar el descrédito hacia la prensa.

Para fundamentar su designación, RSF documentó el volumen de la actividad digital del mandatario en la red social X. Según una investigación de la entidad, el jefe de Estado difundió 1.674 publicaciones hostiles dirigidas contra periodistas y medios en un periodo de solo 47 días entre abril y mayo de 2026, lo que representa un promedio de más de 35 posteos diarios. En su reporte, la entidad subrayó además la consigna pública pronunciada por el presidente: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Ataques verbales, ciberacoso y causas judiciales

El informe de RSF destacó también episodios discursivos recientes y casos judiciales vinculados al mandatario. Entre los hechos señalados figura el acto celebrado en la Fundación Faro el pasado 23 de octubre, donde Milei atacó e insultó verbalmente a cinco periodistas. En dicha alocución oficial, el presidente expresó: “A los periodistas comprados y corruptos, mercenarios de la mentira […] Esos hijos de puta deberían arder en la hoguera”.

Asimismo, el documento de la organización hizo mención a su participación en la campaña de ciberacoso de género que afectó a la periodista Julia Mengolini durante 2025. Este litigio se encuentra actualmente radicado en los tribunales argentinos, donde en mayo de 2026 la Justicia admitió la solicitud de RSF para intervenir en el expediente bajo la figura de amicus curiae, aportando argumentos técnicos y jurídicos al proceso judicial.

La organización advirtió que la ofensiva retórica y en redes sociales encabezada desde el Poder Ejecutivo coincide con un contexto de vulnerabilidad creciente para el ejercicio de la profesión en Argentina, donde los trabajadores de prensa afrontan simultáneamente presiones en plataformas digitales, demandas judiciales y episodios de agresiones físicas en la vía pública.

La inclusión del mandatario coincide con la ubicación de Argentina en el puesto 98 sobre 180 países dentro de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF.