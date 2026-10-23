Renuncias en el Gobierno: Daniel González deja la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería

Daniel González renunció este jueves a su cargo como secretario de Coordinación de Energía y Minería del gobierno de Javier Milei, después de casi dos años y medio de gestión. El ahora ex funcionario explicó que su salida responde al cierre de una etapa y destacó el vínculo que construyó con el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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González comunicó su decisión en el programa de streaming Las Tres Anclas, en el que agradeció a Milei por haberle permitido participar de la gestión y valoró el trato que recibió durante su paso por la función pública. "El agradecido soy yo, al Presidente de la Nación por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina. Y a Toto también. De ellos solo he recibido confianza, respeto, afecto y cariño. Lo he disfrutado mucho", expresó en el canal de streaming Carajo.

El ex secretario sostuvo que su salida responde al final de un ciclo y reconoció que la exposición pública no forma parte de sus preferencias personales. "Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto", señaló. "Creo que pude aportar mi granito de arena en áreas que tenían un potencial, tienen un potencial enorme, pero siempre fue por un tiempo limitado”, agregó.

González también se refirió a las dificultades que implica pasar del sector privado al Estado y, luego, abandonar una gestión en marcha. Según explicó, la decisión no fue sencilla porque se sentía parte de un proyecto político que le generaba entusiasmo y adrenalina. "Si uno está es porque lo disfruta y porque está bueno y genera adrenalina", resumió.

Daniel González le agradeció al presidente Javier Milei.

Las conversaciones con Caputo y el agradecimiento

El exfuncionario reveló que venía conversando sobre su salida con el ministro de Economía desde hacía varios meses. Sin embargo, la posibilidad de renunciar no había encontrado inicialmente el visto bueno de Caputo. "Lo venimos hablando con Toto hace unos meses", contó y agregó: "Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un buen momento. Por algo él es ministro y yo no. Tenía razón".

Tras conocerse la renuncia, Caputo le dedicó un mensaje público a través de su cuenta oficial de X. "Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!", escribió el ministro.