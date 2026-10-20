El gobierno de Javier Milei oficializó un Régimen de Retiro Voluntario para el personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional (APN) centralizada y para los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley 20.744. La medida contempla pagos de hasta 25 remuneraciones mensuales en uno de sus grupos y una alternativa de cobro mensual del 60% del salario bruto para quienes no reúnen los aportes jubilatorios suficientes.

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En el marco del plan de desguace del Estado, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, precisó que unos 20.000 trabajadores estatales serían elegibles para adherirse al programa. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señaló que el universo alcanzado por la medida comprende a 21.187 empleados.

Según el Anexo I del régimen, la inscripción se extenderá del 1 al 30 de noviembre de 2026. Las compensaciones se abonarán sin perjuicio de la liquidación final que corresponda por el cese de la relación laboral. No hay una suma fija para todos: el monto depende de la edad, la antigüedad computable y la situación previsional de cada trabajador.

Cuánto van a pagar por los retiros voluntarios

El régimen divide a los trabajadores en tres grupos, según la edad que tengan al 31 de octubre de 2026 y sus aportes jubilatorios. Para calcular las gratificaciones se utiliza la remuneración mensual bruta, normal, regular, habitual y permanente: no el sueldo de bolsillo ni cualquier ingreso extraordinario.

Grupo 1: el 60% del sueldo por hasta 36 meses o una compensación de hasta 18 remuneraciones

Comprende a mujeres desde los 58 años y varones desde los 63 años que no tengan aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria. Podrán elegir entre dos alternativas:

Una gratificación mensual del 60% de la remuneración bruta de referencia , hasta reunir los requisitos para jubilarse, con un máximo de 36 meses .

Una gratificación única equivalente a una remuneración por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, con un tope de 18 remuneraciones.

La segunda opción tiene otro límite: el monto no puede superar la remuneración de referencia multiplicada por los meses que faltarían para cumplir los requisitos jubilatorios si el trabajador continuara en actividad.

En la modalidad mensual se mantienen los aportes y las contribuciones previsionales y de obra social, calculados sobre la remuneración bruta de referencia. El 60% no equivale, por lo tanto, al dinero neto que se cobrará, porque se practicarán las retenciones personales correspondientes. Los pagos y esos aportes cesan si se reúnen los requisitos jubilatorios antes de completar los 36 meses. Además, la gratificación mensual se actualizará con los aumentos generales previstos en el anexo.

Grupo 2: hasta 18 remuneraciones más un adicional de cinco

Incluye a mujeres de 58 a 64 años y varones de 63 a 64 años con al menos 30 años de aportes, siempre que no estén alcanzados por los impedimentos del régimen, entre ellos reunir ya los requisitos jubilatorios, con la salvedad prevista para las mujeres que optaron por continuar hasta los 65 años.

La compensación será de una remuneración por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, con dos límites: hasta 18 remuneraciones y, si resulta menor, el equivalente a los meses que falten para cumplir los requisitos previsionales.

A ese importe se suman cinco remuneraciones adicionales, independientemente de la antigüedad, que se pagan junto con la primera cuota. Así, el máximo teórico del grupo es de 23 remuneraciones, aunque puede ser menor por el límite vinculado con la jubilación.

Grupo 3: hasta 20 remuneraciones más cuatro o cinco adicionales

Abarca a mujeres de hasta 57 años y varones de hasta 62 años. Cobrarán una remuneración por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, hasta un máximo de 20 remuneraciones.

A esa suma se agrega un adicional según la antigüedad acreditada en planta permanente:

Menos de 15 años: cuatro remuneraciones adicionales.

15 años o más: cinco remuneraciones adicionales.

El máximo de 25 remuneraciones surge de sumar el tope de 20 por antigüedad y el adicional de cinco. No es un monto garantizado para todos los adherentes. El adicional se abonará junto con la primera cuota.

Cómo se pagarán: hasta $20 millones de una vez y montos mayores en cuotas

El artículo 9 del anexo dispone que las gratificaciones únicas de hasta $20 millones se abonarán en un solo pago. Si superan ese monto, se pagarán en cuotas mensuales y consecutivas de $20 millones, hasta un máximo de tres cuotas, con el saldo restante en la última.

Sin embargo, los $20 millones son el tope de la compensación total. Por ejemplo, una gratificación de $25 millones supera el umbral del pago único. El texto también establece que los adicionales de los grupos 2 y 3 se abonan con la primera cuota, por lo que esa previsión debe contemplarse al liquidar cada caso.

El anexo no fija una fecha calendario para el primer desembolso ni permite determinar cuánto gastará el Estado en total: eso dependerá de las adhesiones aprobadas y de las condiciones individuales.

Ejemplos: cuánto cobraría un trabajador con una base de $1 millón

A modo ilustrativo, para una persona del Grupo 3 con una remuneración bruta computable de $1.000.000:

Con 10 años de antigüedad en planta permanente , la gratificación sería de $14 millones : diez remuneraciones por antigüedad más cuatro adicionales.

Con 20 años de antigüedad en planta permanente, llegaría a $25 millones: veinte remuneraciones más cinco adicionales.

Son ejemplos de cálculo, no salarios oficiales ni montos universales. No incluyen la liquidación final.

El rechazo de ATE y la denuncia por el endeudamiento

El esquema fue rechazado por ATE. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “si hay intimidación, el consentimiento no es libre” y denunció que el gobierno de Milei se endeudó por 300 millones de dólares para financiar esta medida extosriva.

El sindicato de estatales vinculó que el Decreto 1023/2026 confirmó el programa de retiros, mientras que el Decreto 1177/2026 autorizó la firma de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): se trata del primer tramo de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares.

El documento oficial del préstamo contempla 220 millones de dólares para el componente de modernización de la gestión del empleo público, y que parte de ese total se destinará, precisamente, a retiros voluntarios (mientras que otros 77 millones corresponden a capacidad tecnológica y tres millones a administración y auditoría).

ATE convocó a una movilización a la Quinta de Olivos para el miércoles 21 de octubre, bajo la consigna “No se aguanta más”, en rechazo al régimen y a la política salarial y de empleo público del Gobierno.