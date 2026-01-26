Catamarca perdería casi $50.000 millones por la reforma laboral

El gobernador Jalil junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Un informe técnico elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) encendió una señal de alarma en las provincias: si el Congreso aprueba en febrero el proyecto de reforma laboral del Gobierno, Catamarca resignaría cerca de $49.826 millones anuales en fondos coparticipables. La merma surge de una batería de cambios impositivos que reducirían la recaudación nacional y afectarían directamente a los ingresos provinciales.

El estudio de AEFIP estima que la denominada Ley de Modernización Laboral generaría una pérdida total de $3,187 billones para el conjunto de las provincias argentinas en concepto de coparticipación federal. La cifra surge de la reducción y eliminación de varios tributos nacionales que hoy alimentan el reparto automático de recursos entre Nación y provincias.

En ese escenario, Catamarca aparece entre las jurisdicciones perjudicadas: el impacto anual rondaría los $49.826 millones, según el coeficiente de distribución vigente que elabora el Consejo Federal de Inversiones para 2026. Ese monto representa aproximadamente el 1,56% del total de fondos coparticipables que se verían afectados por la reforma.

Para una provincia con fuerte dependencia de los recursos nacionales, el recorte tendría efectos sensibles sobre el financiamiento de salarios públicos, obra pública y programas sociales. El informe detalla que el proyecto introduce modificaciones estructurales en el esquema de financiamiento de la seguridad social y en los impuestos nacionales que integran la masa coparticipable.

Uno de los ejes centrales es la baja de las contribuciones patronales:

Para empresas de servicios, pasarían del 20,4% al 17,4%.

Para el resto de los empleadores privados, del 18% al 15%.

A esto se suma la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con una reducción adicional de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales. Según AEFIP, este cambio sería “neutro para el empleador, pero no para el SIPA (Sistema Previsional Argentino)”. AEFIP remarca que más de la mitad de los recursos que se perderían corresponden a impuestos coparticipables. Es decir, fondos que hoy se distribuyen automáticamente entre las provincias.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

El impacto en cada provincia

El impacto final depende del coeficiente de cada jurisdicción. En términos absolutos, Buenos Aires lidera las pérdidas con $397.257 millones, seguida por Santa Fe con $161.673 millones y Córdoba con $160.628 millones.

Sin embargo, al medir la incidencia sobre presupuestos provinciales más chicos, Catamarca queda especialmente expuesta. Con un coeficiente de reparto levemente superior al de la Ciudad de Buenos Aires, resignaría $49.826 millones anuales, contra $44.621 millones de CABA. Otras provincias del interior también sufrirían fuertes mermas son Corrientes ($67.247 millones), Salta ($69.338 millones) y Chaco ($90.244 millones).