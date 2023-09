Kelly Olmos adelantó que buscarán reducir la jornada laboral: en qué consiste el cambio

La ministra de Trabajo contó en El Destape Radio además que ultiman los detalles para "otorgar derechos" a los trabajadores de las aplicaciones.

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, adelantó que el gobierno nacional apoyará un proyecto de ley que presentó el diputado nacional Hugo Yasky para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. La funcionaria explicó que el nuevo derecho mejorará la vida de los trabajadores y que puede aumentar sus ingresos. Además ratificó que estudian un borrador para regular el trabajo de las aplicaciones.

"Tenemos un marco legislativo que prevé 48 horas semanales y por eso le hemos dado respaldo a la iniciativa de Hugo Yasky. Primero buscamos bajarla a 44 horas, después de 40 para adecuar la legislación y actualizarla", explicó Olmos en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio. En este marco, apuntó contra la oposición y afirmó que son una máquina de impedir.

La ministra explicó que la reducción de la jornada no significará una baja en los salarios, sino todo lo contrario. "Esto lo proponemos sin que bajen los salarios. Los empresarios podrán contratar más personas o podrán pagar horas extras a los trabajadores", explicó la ministra de Trabajo, quien denunció que "ya hay despacho en el Congreso, pero tenemos un bloqueo constante de la oposición".

Derechos para los trabajadores de las aplicaciones

Luego confirmó que buscarán otorgar derechos a los trabajadores de las aplicaciones de delivery y mensajería Rappi, Pedidos Ya, Didi y Uber. "Tenemos un borrador y tenemos que conseguir más consenso. Lo que hacemos es garantizar más derechos para esos trabajadores que salen a trabajar muy desprotegidos. Esas personas no tienen ART, ni tampoco tienen seguro", expresó.

En este marco, remarcó que los trabajadores y trabajadoras de las app no tienen convenios colectivos de trabajo por eso es urgente regularlos. Además, reveló un sesgo de las aplicaciones que tiene que ver con el algoritmo que sanciona a un trabajador que no quiere trabajar 12 horas. "Hay mecanismos de los algoritmos para sancionar a quienes no quieren hacer horas más y eso es ilegal", planteó y sostuvo que es necesario una legislación para determinar lo que está sucediendo con estos trabajadores.

El rol de los sindicatos

Por otro lado, la ministra destacó la importancia de las organizaciones sindical y enfatizó que no hay derecho laboral si no hay derecho de agremiación. "Algunos creen que la relación debe ser uno a uno y trabajador - empleador y eso no significa negociacion, significa adhesión porque las relaciones de poder son asimétricas. Por eso no hay derecho laboral sin derecho de agremiación. La organización gremial es condición necesaria y un equilibrio en la negociación entre trabajo y capital", completó.