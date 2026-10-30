Quintela planteó un plan de emergencia productiva para el 2027 y cruzó a Milei: “Es el único presidente que no puso un solo ladrillo”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó de una charla debate en la que planteó la necesidad de "construir un programa de gobierno" para el 2027. Bajo la consigna de "Desafíos para la Argentina que viene", compartió escenario junto al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y acusó al presidente Javier Milei por "batir el récord" de ser "el único presidente que no puso un solo ladrillo". Entre las medidas que propuso, pidió recuperar los ingresos de los sectores más afectados, reactivar la obra pública, financiar a las pymes y "avanzar hacia un modelo de desarrollo industrial". También reclamó por el papel del Estado en el manejo de los recursos naturales.

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"Tenemos que garantizar que al 10 de diciembre del 2027 haya un cambio de gobierno", sostuvo Quintela al principio de la charla, a la par que advirtió que la sociedad demandará respuestas rápidas. En ese sentido, consideró que la oposición no puede limitarse a cuestionar las políticas del oficialismo, sino que necesita "definir anticipadamente" qué medidas implementaría si recupera el poder.

Obra pública, créditos para pymes y reindustrialización

Uno de los principales ejes de las propuestas del riojano fue la recuperación de la obra pública "como herramienta para generar empleo". "Es importante que podamos tener un plan de emergencia en materia de obra pública", afirmó, y convocó a las provincias y los municipios a participar de un proyecto nacional que "permita incorporar rápidamente" a los trabajadores.

Quintela también reclamó líneas de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, a las que calificó como "generadoras de trabajo por excelencia". El objetivo, dijo, es que las pymes "puedan volver a abrir sus persianas y recuperar su capacidad productiva".

"Somos un país en el que tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos carbón. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos cobre, tenemos todo para hacerlo", enumeró. Y agregó: "Quieren que sigamos siendo un país primarizado, y nosotros tenemos que ser un país industrial".

El gobernador también defendió la decisión de La Rioja de no adherir al régimen de incentivos para grandes inversiones. Sostuvo que su rechazo responde "a la necesidad de evitar un modelo extractivista que no garantice beneficios suficientes para el país". Al mismo tiempo, aseguró que la provincia tiene 26 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo, entre ellos iniciativas de prospección y exploración.

La deuda, guiños a Lula y "el desafío electoral" del peronismo

Durante el encuentro, el mandatario también cuestionó el endeudamiento argentino y vinculó la recuperación económica con la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población. "Los muertos no pagan deuda; tenemos que tener un país vivo, vigoroso, de pie", afirmó.

En el plano político, Quintela llamó a reconstruir la confianza social y destacó la experiencia de Luiz Inácio Lula da Silva, que viene de ganar la reelección en Brasil tras dar vuelta el resultado electoral de la primera vuelta en el balotaje, y pidió tomarlo como referencia política: "Demostró que se puede vencer la mentira, el odio", sostuvo.

Finalmente, insistió en que el peronismo debe construir una alternativa que "recupere la cercanía con la sociedad, con dirigentes de trayectoria y un programa capaz de traducir sus propuestas en medidas concretas", tal como advirtió.

"La política necesita dirigentes comprometidos, dirigentes que tengan una historia, una trayectoria, un compromiso demostrado. Tenemos que transmitir hacia los compañeros, compañeras, con un abrazo, con un beso, decir que levantemos los brazos, que vamos a salir adelante", remató el mandatario provincial.