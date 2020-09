Tras la muerte del dibujante Quino, volvió a ver la luz una charla que el artista mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner en la que ambos se mostraron muy emocionados. "Este hombre, este hombre, permítame, maestro. Usted también es un maestro. Este hombre a partir de Mafalda iluminó a toda una generación. Decía las cosas que no se podían decir en la época en que la palabra estaba prohibida", enfatizó la, por entonces, presidenta de la Nación.

Corría el año 2012 cuando Cristina Fernández encabezó la inauguración del Centro Cultural Julio Le Parc en Mendoza. Esta provincia fue la tierra natal de Quino, quien se mostró realmente conmovido en este evento que también lo tuvo como uno de los principales protagonistas. En tanto, la dirigente política se manifestó al dibujante como un "maestro" y le agradeció por haber creado a Mafalda en una época difícil del país.

El agradecimiento de Cristina a Quino por la creación de sus personajes

"Mafalda interpelaba a la sociedad con mucha fortaleza. Sus personajes, Miguelito, su madre, su padre, Susanita, que quedó como el emblema de la señora que se quiere casar y nada más. La verdad, maestro, que Mafalda está unida a toda nuestra juventud, a nuestra historia, la historia de los argentinos. Usted es uno de los que ocupa acá la galería de los ídolos populares", enfatizó Cristina Kirchner, quien generó una emoción fácilmente visible en Quino.

Por su parte, el dibujante agradeció: "Muchas gracias, estoy muy emocionado. No puedo olvidar que yo venía aquí a jugar cuando era chico, esperaba más de diez horas en un ferrocarril. Y ver esta especie de Notre Dame de la Cultura, que gracias al Gobernador estamos inaugurando. Me apena que usted no esté acá hoy, la verdad. Le deseo mucha suerte en esta changuita que tiene de gobernar que tiene usted".

El emotivo adiós de Cristina Kirchner a Quino en las redes sociales

Ante este final de discurso, Cristina Kirchner se conmovió y le expresó cálidas palabras para cerrar este diálogo que quedará por siempre en la retina del pueblo: "Divino, te amo. Gracias, muchas gracias". Sin ir más lejos, en las últimas horas la actual vicepresidenta de la República Argentina emitió un mensaje en sus redes sociales para despedir al artista que cautivó los ojos de diferentes generaciones.

Gracias a Mafalda y a diferentes personajes e historias que lograron llegar a grandes cantidades de hogares argentinos, Quino se ha marchado a sus 88 años de edad dejando su legado artístico plasmado en tinta indeleble en las páginas de la historia argentina.