Francia financiará la totalidad de un proyecto del Municipio de Quilmes destinado a fortalecer las políticas públicas de género, diversidad y erradicación de las violencias. El convenio contempla la creación de un observatorio local y un programa de formación laboral para mujeres víctimas de violencia. La intendenta en uso de licencia y diputada provincial, Mayra Mendoza, encabezó las gestiones y firmó el acuerdo con el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores francés.

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La iniciativa surgió en el marco de una agenda de intercambio técnico con Seine-Saint-Denis, un departamento de la periferia de París que tiene más de un millón de habitantes. El reconocimiento a las políticas desarrolladas en Quilmes permitió avanzar en una cooperación que busca compartir experiencias y fortalecer las herramientas de intervención en materia de género.

Entre las actividades previstas se encuentran reuniones con las principales autoridades del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, su presidente, Stéphane Troussel, y su vicepresidenta, Pascale Labbé. También habrá un encuentro con el alcalde de Bobigny, Abdel Sadi, y visitas técnicas a programas y políticas públicas implementadas por el gobierno local.

Financiamiento y cooperación institucional

Otro de los puntos de la agenda será una reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Allí se presentará el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, junto con el planteo de acceder a financiamiento internacional para concretar una obra que beneficiaría a un millón de habitantes de la zona.

Además, se realizaron actividades vinculadas con la prevención de las violencias de género. Mendoza participó como expositora del encuentro "Luchar contra las violencias, miradas feministas de aquí y de allá", en la Bolsa de Comercio de Bobigny, y fue oradora principal en la 22.ª exposición por el 25N, bajo el lema “Mujeres del Mundo”, en el cine público interregional de esa localidad.

Una actividad en París por la campaña Cristina Libre

La agenda también incluye actividades políticas vinculadas con la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este viernes 27 de noviembre, Mendoza participará junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, de un panel sobre la detención y persecución judicial de la exmandataria.

El encuentro se realizará en la Maison de l'Amérique Latine, en París, en el marco de la campaña internacional Cristina Libre. Durante la jornada también está prevista una reunión con los diputados nacionales franceses Sophia Chikirou y Rodrigo Arenas, integrantes de Francia Insumisa.

Sobre la agenda institucional, Mendoza sostuvo: "Esta invitación pone de manifiesto todo el trabajo que venimos desarrollando en Quilmes, en materia de internacionalización local y en el diseño e implementación de políticas locales con perspectiva de género".

"Parte de la lucha es seguir denunciando la proscripción e injusta detención de Cristina, una mujer que hoy está siendo perseguida por el sistema judicial por ser la única capaz de frenar el ajuste y el saqueo del gobierno de Milei", concluyó.