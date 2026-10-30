Quién es Carmen Álvarez Rivero, la senadora libertaria que niega el debate por el nuevo Estatuto del Periodista

Los reclamos de la prensa para dar tratamiento al debate del nuevo Estatuto del Periodista en comisiones del Senado pusieron en el foco a la legisladora libertaria Carmen Álvarez Rivero, actual presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Quién es y qué polémicas protagonizó la senadora que niega y minimiza el derecho de los trabajadores.

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Quién es Carmen Álvarez Rivero: la senadora que frena el debate por el nuevo Estatuto del Periodista

La senadora Carmen Álvarez Rivero , nacida el 28 de julio de 1965, es senadora nacional por la Provincia de Córdoba y la actual presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación. Ingresó a la Cámara alta en 2021 con Juntos por el Cambio, en una fórmula junto a Luis Juez, pero la reconfiguración del Congreso la llevó a integrar el bloque de La Libertad Avanza. Tendrá la banca en el Senado hasta el 2027.

, nacida el 28 de julio de 1965, es y la actual Ingresó a la Cámara alta en 2021 con Juntos por el Cambio, en una fórmula junto a Luis Juez, pero la reconfiguración del Congreso la llevó a integrar Tendrá Álvarez Rivero está casada, tiene cuatro hijos y, a nivel profesional, su carrera mezcló la educación y la consultoría empresarial. Es docente de educación inicial en la Escuela Nacional de Profesores Alejandro Carbó donde cursó la primaria y la secundaria.

Carmen Álvarez Rivero ingresó al Senado con Juntos por el Cambio y ahora forma parte de La Libertad Avanza

Además, es programadora y analista en sistemas. Su perfil la llevó a ser cofundadora y directora comercial de Senior Consulting, una firma orientada a la productividad y gestión de empresas, además de ejercer cargos directivos en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) de Córdoba y en la Fundación Civilitas.

La polémica frase de Carmen Álvarez Rivero sobre los niños argentinos y el Garrahan

Una de sus polémicas más recordadas fueron sus repudiables declaraciones sobre la posibilidad de que diferentes niños del país se atiendan en el Garrahan. "No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado", sostuvo en agosto de 2025 durante un debate en comisiones. La declaración le valió una ola de repudio en redes sociales. También ha apuntado contra las universidades públicas y su financiamiento.

El pedido sobre el Estatuto del Periodista y la respuesta de la senadora Carmen Álvarez Rivero

Sindicatos de prensa de todo el país se movilizaron en reclamo de que la Comisión de Trabajo comience el debate de los diversos proyectos legislativos para actualizar o prorrogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), cuya derogación fue establecida mediante la reforma laboral y comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

El comentario de Carmen Álvarez Rivero negando el debate por el nuevo Estatuto del Periodista.

Además, presentaron una solicitud formal dirigida a la senadora y a los legisladores que la integran la comisión para que debatan, ya que la inacción parlamentaria podría terminar en un vacío legal y, según denuncian desde SiPreBa, "terminar exponiendo al periodismo en una situación de vulnerabilidad mayor a las presiones políticas, económicas y judiciales".

En medio de las protestas y los reclamos, la senadora respondió un posteo en redes sociales a la periodista de El Destape, Guadalupe Toral, donde no se hizo cargo de la falta de tratamiento de la ley y apuntó: "La precarización del periodismo es una realidad desde el 2001, por lo menos. ¡Vamos la igualdad ante la ley! Es la garantía constitucional".