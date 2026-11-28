El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) resolvió pedir al bloque de diputados que deje de usar las siglas partidarias, a raíz de que cinco de sus seis integrantes no votaron el incremento a las partidas para las universidades nacionales en la votación del presupuesto 2027 ayer en la Cámara baja. La bancada respondió con un comunicado, apuntando contra sus correligionarios de Provincias Unidas.

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Según reportaron desde el Comité nacional, que tiene como titular a Lionel Chiarella, "la decisión responde al voto de los diputados del bloque que apoyaron el presupuesto nacional impulsado por el oficialismo, que incluía fuertes recortes al financiamiento del sistema universitario.

La Mesa Nacional del partido se reunió esta tarde de manera virtual. En ese marco, se analizó los distintos pedidos para que el bloque de diputados nacionales deje de usar la sigla. Según se afirmó, "que el voto de sus integrantes contradice el compromiso histórico e irrenunciable del radicalismo con la universidad pública".

"El ajuste que el oficialismo intentó aprobar ayer finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados, que además incorporó la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el financiamiento de las universidades. El Comité Nacional celebró esa decisión y expresó su expectativa de que el Senado la sostenga cuando trate el presupuesto", avisaron desde el partido que preside Chiarella, ligado al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El presupuesto 2027 tuvo media sanción de Diputados anoche, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, al oficialismo se le cayó la redacción original del capitulo II del, que contenía el artículo 11, en el que se establecía el financiamiento universitario por 7.35 billones de pesos.

La oposición dura respaldó otra versión del artículo 11, que incluyó un financiamiento para las casas de altos estudios de 11 billones de pesos, cifra exigida al gobierno de Milei por el CIN.

La respuesta del bloque UCR: "Para llevar un nombre, hay que ganar una elección"

El bloque radical emitió un comunicado en el que repudió la decisión del Comité Nación de la UCR, a la que definió como "insólita" y se la atribuyó a "un grupo de diputados" que conforman el espacio Provincias Unidas.

Según consideraron, este sector "pretende arrogarse la exclusividad de la representación partidaria en Diputados y proscribir el uso de nuestra sigla histórica". Fue así que la bancada de la UCR expresó su repudio a lo que denominaron como una "maniobra oportunista y carente de todo sustento político y orgánico".

"Resulta profundamente contradictorio que quienes hoy reclaman el sello de la Unión Cívica Radical sean los mismos dirigentes que, después de obtener un magro resultado en sus distritos en las últimas elecciones legislativas, decidieron darle la espalda al partido y rechazar la integración de la bancada orgánica de la UCR", deslizaron, en alusió a la performance de Provincias Unidas en los comicios de 2025.

Para los diputados boinas blancas, "fueron ellos mismos quienes eligieron autoexcluirse de la vida institucional del bloque radical, al rechazar la propuesta de integración dejando a la vista su falta de voluntad para representar al radicalismo".

Según señalaron, los integrantes de Provincias Unidas están "referenciados en una línea interna del radicalismo porteño" ( una alusión al diputado Martín Lousteau) y "priorizan una agenda personalista y rupturista, que busca desde 2023 fragmentar al partido para construir proyectos individuales".

"El actual bloque de la UCR está integrado por diputados provenientes de las provincias donde el radicalismo es gobierno, elegidos y respaldados por el voto mayoritario de la ciudadanía que confía en nuestra capacidad de gestión, nuestra vocación federal y nuestro compromiso con el desarrollo de cada distrito", cerraron.

Quién es quien en el bloque de la UCR

El bloque radical está presidido por Pamela Verasay, que responde al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Lo integra el también mendocino Lisandro Nieri, el entrerriano Darío Schneider y los chaqueños Guillermo Agüero y Gerardo Cipolini, que están bajo el mando de su jefe provincial Leandro Zdero. El sexto integrante es el correntino Diógenes González, que votó en contra del artículo 11 del oficialismo y acompañó la propuesta de la oposición dura.

La redacción alternativa del artículo 11, fue realizada la diputada radical Mariela Coletta de Provincias Unidas, bloque donde abrevan otros boinas blancas que prefieren mantener una cierta distancia con la Casa Rosada, como el porteño Martín Lousteau, el bonaerense Pablo Juliano y los jujeños Jorge Rizzotti e Inés Zigarán.