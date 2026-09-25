Chau Zonas Frías: los 94 municipios de la provincia de Buenos Aires que pierden el subsidio de la factura de gas

La Cámara de Senadores aprobó la reforma al régimen de Zona Fría, eliminando el subsidio automático al gas para 1,24 millones de hogares en 94 municipios bonaerenses y 3,35 millones a nivel nacional. La medida restringe el beneficio a la Patagonia y ajusta los esquemas de facturación en todo el país.

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El Gobierno nacional impulsó esta iniciativa para volver al criterio climático original del régimen creado en 2002. Según esto, solo conservarían el beneficio los usuarios de la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Así, todos los municipios incorporados en la ampliación de 2021, impulsada por el entonces diputado Máximo Kirchner, quedarían fuera del subsidio general.

Dicha ampliación había multiplicado el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, sumando zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias que, según el Ejecutivo actual, no presentan condiciones climáticas extremas. De hecho, el Gobierno calificó ese esquema como “fiscalmente insostenible”.

¿Cómo cambia la factura de gas con la nueva ley de zona fría?

Además de restringir geográficamente el subsidio, la reforma modifica la base del cálculo. Hoy la bonificación, que va del 30% al 50% según la región, se aplica sobre el total de la factura. Con la nueva norma, el descuento solo cubriría el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los tres componentes de la boleta residencial. Los otros dos, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el costo del transporte troncal junto a la carga impositiva, dejarían de estar subsidiados.

Subsidio Energético Focalizado: la única excepción para no pagar tarifa plena

Para quienes queden fuera del régimen general, el proyecto prevé un subsidio focalizado. Solo podrán acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF) los hogares que acrediten vulnerabilidad socioeconómica, con un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC, hoy en torno a $4,4 millones mensuales para una familia tipo. También tendrán acceso directo quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El impacto en las facturas será fuerte para quienes queden fuera del SEF. Un informe de IERAL Fundación Mediterránea proyectó que un hogar promedio de Bahía Blanca, con un consumo mensual de 118 m³, pasaría de pagar $19.945 a $39.890, es decir, un aumento del 100%. En cambio, para los usuarios de esa ciudad que sí accedan al subsidio focalizado, la suba sería del 22%.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, advirtió que quienes pierdan el beneficio en las zonas templadas enfrentarán un aumento aproximado de $15.000 por mes en sus facturas.

¿Qué zonas de Buenos Aires y del país quedan fuera del beneficio?

En la provincia de Buenos Aires, el único municipio que conservaría el subsidio por ser parte de la Patagonia es Patagones. Los otros 94 distritos quedarían excluidos del régimen general, lo que representa un fuerte cambio para millones de hogares.

Uno por uno: los 94 municipios bonaerenses que pierden el subsidio en la boleta del gas