“Con la pureza ideológica no alcanza”: Bianco pide “ampliar” el espacio político para ganar las elecciones

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, analizó el resultado electoral de las elecciones en Brasil, y traspoló algunas de las características de la jornada cívica de ayer a cómo serían los comicios en Argentina en 2027. Además, se refirió al armado político del MDF y dijo que “con la pureza ideológica no alcanza” para ganar el año que viene. “Hay que ampliar”, afirmó, aunque advirtió que -en la búsqueda de nuevos espacios- deberán cumplir “consensos básicos” en relación a diferentes ejes de gobierno.

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“El MDF es peronista y movimientista”, explicó y agregó que - por las condiciones descriptas - “se pueden incluir distintas vertientes. Un movimiento no tiene una postura ideológica pura”. “¿Por qué digo esto? Porque si querés ganar una elección, con la pureza no alcanza. Si querés ganar una elección - como nosotros queremos ganar la elección del año que viene en la nación, en la provincia, y en la mayor parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires, con la pureza ideológica no alcanza”, se sinceró el ministro.

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De esta manera, remarcó que hay que “hay que ir a buscar a los más parecidos”, aunque advirtió: “Pero que tengamos algún consenso básico de las cosas que queremos para la Argentina”. A modo de ejemplo dijo que “si estás en contra de la producción nacional, si estás en contra de la soberanía nacional, si estás en contra de la educación pública, si estás en contra de la salud pública y probablemente no vengas acá y nosotros no vamos a querer que vengas tampoco”.

Finalmente manifestó que “esa es la idea del MDF, concentrar la participación de todos esos sectores del peronismo y también por fuera del peronismo. Ese siempre fue el objetivo”. De esta manera, el próximo acto político del espacio del mandatario será el sábado 17 de octubre, Día de la Lealtad peronista, en donde realizarán un acto en La Matanza.

Los 3 ejes que PBA analizó de la elección en Brasil

Tras el triunfo de Flavio Bolsonaro por apenas 2 puntos sobre Luiz Inácio Lula Da Silva -47 a 45-, el 25 de octubre habrá balotaje en Brasil y deja abierta una incógnita respecto a qué partido político gobernará en el país. Sobre el resultado, Bianco destacó tres aspectos.

El primero fue que “hubo una polarización muy fuerte” entre los 2 principales dirigentes no dando lugar a una “tercera fuerza” que se llevara un caudal de votos relevantes. Ese escenario bipartidario preponderante podría repetirse en Argentina el próximo año.

Por otra parte, el funcionario contó que realizó “un estudio amplio sobre todas las democracias de Occidente”, es decir, América y Europa, “y la grandísima mayoría de las elecciones son ganadas por las oposiciones”. De esta manera, “les cuesta muchísimo a los oficialismos ganar una elección (revalidar el mandato)”, agregó.

En el caso de Sudamérica, desde 2018 a la fecha se produjeron 21 elecciones a presidente en 10 países: “En 18 ganaron las oposiciones. Osea, ganan las oposiciones ¿por qué? Porque los oficialismos no pueden satisfacer las demandas sociales, sean de derecha, sean de centro, sean progresistas, sean de izquierda, sean de ultraderecha”, cerró. El dato, si bien es negativo para la gestión de Lula Da Silva - con quien Axel Kicillof mantiene un vínculo directo y lo considera un “aliado” preponderante para la Argentina - es a la vez una estadística que mantiene expectante al peronismo - hoy oposición - de cara al 2027.

Para Bianco, “lo que está pasando es que en un mundo muy complejo los gobiernos nacionales no están pudiendo lograr gestiones positivas, por lo menos para la interpretación de la gente. Es un dato desde 2018 para acá”, agregó. Y el tercer aspecto que remarcó el funcionario fueron el rol de las encuestadoras. “Un nuevo fracaso de las encuestas de la grandísima mayoría, salvo algunas excepciones, que se verifica en cada una de las elecciones que hay en todos lados”, ratificó.