Alertan que cada vez más gente busca trabajo en apps de reparto y viajes: "Va a colapsar"

El secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, Gonzalo Ottaviano, advirtió este martes que el sistema de reparto y conductores de aplicaciones "está a punto de colapsar" por la gran cantidad de personas que recurren a esa actividad para poder llegar a fin de mes. Además, un estudio reveló que el 65% combina este trabajo con otra ocupación y cerca del 35% depende solo de ella.

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"Está a punto de colapsar. Hay un montón de gente que lo usa de actividad principal; a eso, un montón de gente que no llega a fin de mes y tiene un trabajo fijo y lo hace de a ratos para sumar porque no llega", explicó Ottaviano en diálogo con El Destape.

Según el dirigente, esa cantidad de trabajadores se incrementa cada vez más por el aumento de personas que pierden sus empleos tras el cierre de industrias y comercios. "Llega un momento que no se absorbe más la falta de empleo", agregó.

Cada vez más trabajadores recurren a las aplicaciones

Ottaviano sostuvo que el crecimiento de la cantidad de personas que buscan ingresos mediante las plataformas está relacionado con las dificultades para llegar a fin de mes. "Las personas lo usan para compensar el bajo sueldo, el bajo salario de su empleo estable", señaló.

En ese sentido, relató la situación de trabajadores que se trasladan desde la provincia y deben realizar varios pedidos para obtener ingresos que, a su vez, resultan insuficientes. "Hay un montón de compañeros que vienen de laburar de provincia y en 4 horas hacen 5 pedidos y ganan $10 mil", señaló.

"La plata alcanza menos”

El dirigente sindical también se refirió a la situación de quienes realizan aplicaciones como Didi Moto y afirmó que la actividad perdió volumen. "El otro día hablando con unos compañeros que hacen Didi Moto, dicen que el laburo les cayó un montón y lo tienen como actividad principal”, contó.

Ottaviano señaló que la situación se vuelve más compleja por la combinación entre la menor cantidad de trabajo y el aumento de los gastos. "Lo veo muy difícil, cada vez está peor, hay menos trabajo, la plata alcanza menos y las cosas siguen subiendo", expresó.

El 65% tiene otro trabajo

Su advertencia se suma a un reciente informe que alerta por el pluriempleo y el uso de estas plataformas. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el 65% de los conductores de Didi encuestados combina esta actividad con otras ocupaciones.

Por otro lado, para más de la mitad de los consultados, conducir en estas aplicaciones representa al menos el 50% de sus ingresos totales, mientras que alrededor del 30% depende exclusivamente de esa actividad.

Además, se indicó que el 40% de los motociclistas y el 34% de los conductores de autos encontraron en la plataforma una alternativa al desempleo.