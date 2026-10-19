Provincias Unidas al borde de la ruptura: pases de factura y cuestionamientos por el DNU 70/23

La fallida sesión del jueves convocada por la oposición dejó heridas y reclamos. Cada bancada analiza qué falló y qué no se puede repetir de la estrategia que no pudo darle inicio a la sesión por falta de quorum. Sin embargo, el bloque de Provincias Unidas es el que atraviesa su momento más duro con posibilidad real de ruptura tras haber actuado de forma dividida:10 de sus 18 diputados se sentaron para derogar el DNU 70/2023 de Javier Milei. Esos ausentes fueron determinantes porque si todos se sumaban la sesión se llevaba adelante.

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“En PU tenemos un problema grande. Quedó el bloque muy astillado”, confía uno de sus miembros. Los pases de factura y exigencias de explicaciones no se limitan únicamente con aquellos legisladores que habilitaron el triunfo legislativo de Milei. También por los antecedentes de jornadas previas que le dieron varias manos al Gobierno, en un contexto de articulación opositora en defensa de las personas con discapacidad, los endeudados y las universidades, entre otros.

El espacio surgió de la alianza entre los gobernadores de Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Chubut (Ignacio Torres), Jujuy (Carlos Sadir) y Santa Cruz (Claudio Vidal) pero los intereses de cada uno suelen ser contradictorios. La imagen publicada por la presidenta de la bancada, la santafesina Gisela Scaglia, en un SPA mientras la mayoría de su espacio asistía al recinto fue la gota que rebalsó el vaso. La ex compañera de fórmula y vicegobernadora de Pullaro expuso la estrategia del Gobernador de la que ahora quiere tomar distancia.

En el bloque reconocen que hace tiempo colabora con el oficialismo. “Nadie se hace cargo de lo que hizo con Núñez el miércoles en la comisión”, reafirman. Por esas horas, LLA estaba apremiada porque no lograba sentar en el plenario a los diputados necesarios para el quórum. Debía hacerse si o si ese miércoles pues era el momento en el que se presentarían los cambios a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada con la restitución de la ley de tierras kirchnerista para salvar al DNU 70. Scaglia salió al auxilio del gobierno y cambió al representante de PU: puso al ausente el rionegrino Sergio Capozzi por el santafesino José Núñez y así facilitó la estrategia de Martín Menem.

Al día siguiente tampoco se sentó a dar quórum en la sesión opositora. “En Santa Fe están pagando un costó político alto, le pegaron mal. Subir la historia en el spa fue muy frívolo en un momento donde la gente está caliente con la política y cayó muy mal”, leen en el espacio. Las esquirlas salpican al gobernador Pullaro. “Un sector del progresismo por fuera de la provincia lo veían con una mirada diferente y mostró desencanto”, reconocen.

“Novedades va a haber”, anticipan en el espacio que reagrupa también a los diputados radicales díscolos y a átomos sueltos como Lourdes Arrieta. Si bien habitualmente votan por separado, la fractura en el bloque quedó más marcada el jueves por el acompañamiento de los cordobeses frente a la ausencia de los santafesinos. “Encima Llaryora estaba en su semana de diferenciación”, agregan en PU. El gobernador de Córdoba hizo una gira mediática nacional de ruptura con Milei en la que enfatizó sus críticas dado la falta de acuerdo local con LLA.

Alrededor del gobernador santafesino sostienen que Pullaro no estuvo detrás de los movimientos de sus legisladores el jueves y que actuaron por orden de Scaglia. “Dicen que no tiene nada que ver y que ella se movió así como parte de su amistad con Diego Santilli para que no le intervengan el PRO de santa fe que preside”, se comenta en el bloque. El miércoles habrá una reunión que promete ser explosiva. Antes podría haber conversaciones entre los socialistas y los radicales sin gobernador dentro de la bancada.

“Hay mucho malestar y cero confianza. Ella se sumaba en secreto a reuniones con Menem en nombre del bloque sin avisar. Sabíamos porque todo el resto nos contaba que estaba en una mesa con Menem negociando discapacidad en nombre nuestro sin consultarnos. Tiene que haber un cambio profundo: ella deja la presidencia o se parte el espacio”, advierten.

Del otro lado piden paciencia a que se resuelvan las alianzas para el próximo año y qué configuración local y nacional termina primando. Habrá consecuencias.