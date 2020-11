Juan Manuel Lugones, hasta hoy a cargo de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), renunció esta mañana a su cargo producto de tener que afrontar un juicio oral por abuso sexual. El polémico dirigente fue denunciado por una policía por abuso sexual, amenazas y abuso de autoridad en 2016 y, luego de una extensa y minuciosa investigación que llevó adelante la fiscal de la UFI 15, Cecilia Corfield, la causa irá a juicio oral.

Alejado de realidad, el ex funcionario no hizo mención a la denuncia en su contra cuando comunicó el mensaje a través de su cuenta de Instagram. Sólo agradeció a sus jefes políticos: el ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. “Quería contarles que esta mañana presenté mi renuncia como responsable de la Aprevide”, afirmó en su publicación y recordó que “hace algunos años cuando María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo me convocaron para el responsable de la lucha contra los barras bravas en la provincia sabía que era una lucha muy difícil, sin embargo pudimos hacer cosas que nunca se habían hecho”.

En ese sentido agradeció a “Ritondo que fue el que más hizo contra la lucha por los barrabravas, a ‘Chiqui’ Tapia y a los dirigentes de AFA”. Irónicamente, y a pesar de tener una denuncia en la que brindaron testimonio más de una docena de policías que trabajaron con Lugones, también agradeció “a los buenos policías que pusieron el cuerpo para la lucha contra las mafias”. Finalmente dijo: “Luchar contra las mafias tiene un costo y yo estoy pagando ese costo”.

La Aprevide, espacio que está bajo la órbita del ministro de Seguridad, Sergio Berni, tiene entre otras funciones, la difícil tarea de hacerse cargo de la seguridad de los eventos deportivos en la Provincia. Entre los hechos más rimbombantes están los partidos de fútbol en sus máximas categorías.