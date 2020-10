Pistolas Taser: el debate en materia de seguridad bonaerense

Tras el asesinato del oficial Juan Pablo Roldán, en Argentina comenzó a debatirse por la reglamentación e implementación de las pistolas Taser en las fuerzas de seguridad. En las últimas horas, los intendentes del PRO Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) publicaron en sus cuentas de Twitter su postura en favor de comprar pistolas de electrochoque.

Jorge Macri manifestó que “creemos que las pistolas Taser son una herramienta fundamental para reducir las lesiones en situaciones delictivas, tanto para los efectivos como para terceros. En Vicente López estamos convencidos de que la tecnología es una aliada para brindarles mayor seguridad a todos los vecinos”.

En La Plata, Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que el municipio gobernador por Julio Garro pueda “realizar las adecuaciones presupuestarias” y comprar “20 dispositivos electrónicos TASER X2 para la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia”.

Por su parte, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, afirmó estar “trabajando y pensando las mejores opciones para cuidar a nuestros vecinos, y darle a la fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para luchar contra el delito”. En ese sentido, envió al Concejo Deliberante “un proyecto para la compra de 30 pistolas de electrochoque. El objetivo es crear una cuadrilla especial de seguridad que tendrá funciones específicas en la estación de Lanús y en zonas de alto tránsito”.

Posturas de la Provincia

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se refirió a la temática y pidió a los jefes comunales que “no hagan demagogia”, ya que “no puede ser que los intendentes se apropien de la Policía local en las buenas, o para hacer campaña y demagogia, y después cuando tienen los problemas, la desconozcan”.

“La Policía depende de un solo mando, que es el jefe de Policía y el ministro de Seguridad”, afirmó el funcionario en radio La Red y agregó: “Me parece una falta de respeto que se hable de las policías locales, porque cuando las policías locales cometen errores son de la Bonaerense. Debemos dejar de mirar las encuestas para saber lo que tenemos que decir a la mañana”.

El funcionario se refirió al pedido de los jefes comunales y dijo que “no tienen idea ni del precio de las Taser, tienen un desconocimiento total. No importa cuánto valen, sino cómo vienen equipadas y cómo se usan. Lo que es muy caro es todo el sistema de control y, por sobre todo, el entrenamiento”.

Por su parte, el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, señaló que “estaba bien discutirlo” y que “no había ninguna cuestión ideológica de por medio; un arma no letal es mejor una que letal”. También advirtió que, por el momento, “no tenemos ninguna compra prevista a corto plazo” y agregó: “Es una decisión de la política de seguridad que lleva adelante el ministro Berni”. Además, manifestó que “limitar el debate a la seguridad a la aplicación de una tecnología es muy limitada, es un debate más amplio, que va desde las condiciones de vida de la población, de los niveles de desigualdad, de la profesionalización de la policía y los salarios que se le paga a la fuerza policial”.