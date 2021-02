El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió a los intendentes y las intendentas de la tercera sección electoral del Frente de Todos en Casa de Gobierno. Junto a parte de su gabinete, el Gobernador planteó una agenda de temas y prioridades para trabajar en conjunto.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, diálogo con El Destape y afirmó que “se plantearon sólo temas de gestión" con el fin de "acordar y trabajar para adelante”. Además, destacó los proyectos que se mencionaron como “futuras obras para la región, un plan de viviendas importante", y y les detalló "cómo está el plan de vacunación”.

Otro de los tópicos fue la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y el inicio de las clases y la vuelta a las escuelas a partir del 1 de marzo. Las mismas comenzarán de manera presencial, aunque tendrá un sistema mixto junto con las clases virtuales.

El hábitat y la construcción de nuevas viviendas son deficiencias y urgencias del conurbano bonaerense. En ese sentido, el mandatario se refirió a planes de nuevos hogares en distritos como Almirante Brown, Quilmes y San Vicente, entre otros.

El viejo programa de “Precios Cuidados” fue otro de los temas que el Gobernador mencionó. Al respecto se tomarán iniciativas similares que buscarán generar un incentivo para el consumo, pero también poder controlar los precios para cuidar el bolsillo de los y las bonaerenses.

Este lunes, y a través del Boletín Oficial, Kicillof creó el programa “ArriBA Beneficios”, una herramienta que servirá para reactivar el consumo entre los distintos comercios minoristas y mayoristas bonaerenses. El programa tiene como objetivo otorgar descuentos, beneficios y/o promociones para favorecer el consumo de bienes y servicios a cada una de las instituciones anotadas en el Catálogo Turístico y Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

En un año de elecciones de medio término y con un proyecto presentado en la Cámara de Diputados bonaerense para suspender las PASO en la Provincia, otro mandatario, que también participó del encuentro, fue más contundente respecto de los temas que no fueron mencionados: “No se habló de elecciones ni de primarias” y agregó: “No hubo rosca política de ningún tipo”.

De la reunión participaron los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Marisa Fassi (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada), Alejandro Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Fabián Cagliardi (Berisso).

También estuvieron el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; los ministros de Salud, Daniel Gollan; de Gobierno, Teresa García; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el secretario General, Federico Thea y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos “Cuto” Moreno.