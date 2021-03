Kicillof: “La obra pública es una chispa de arranque para la actividad privada”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó del acto por las primeras 1.000 obras públicas que ya se encuentran en ejecución en toda la Argentina junto al presidente Alberto Fernández en Almirante Brown. Allí inauguraron el Instituto Superior de Formación Docente N°41 y, al respecto, afirmó: “Es una proeza Alberto (Fernández), Katopodis que, en medio de una pandemia, con todas las dificultades de la zozobra económica que nos dejó el gobierno anterior, con las deudas que había que arreglar, tengamos este edificio que le va a cambiar la vida no sólo a los que estudian, sino también a los bonaerenses que van a tener a sus docentes mejor formados”.

Respecto de las 1.000 obras y, en particular, de las que se están llevando adelante en la Provincia, el gobernador dijo: “La obra pública le cambia la vida la gente, pero también hoy tiene una significación adicional, ya que cuando hay grandes crisis mundiales, grandes desastres económicos planetarios, se ha demostrado que la obra pública es una especie de chispa de arranque para la actividad privada; no la sustituye, no lo suplanta esto, pero ayuda”.

El mandatario remarcó que “esta obra, como todas las que se mostraron, representan el cumplimiento de derechos y el cumplimiento de las obligaciones que tenemos como gobierno”. El edificio del Instituto de Formación docente N°41 funcionó durante el 2020 como centro de aislamiento para las personas contagiadas de coronavirus.

“Creo que a muchos no tienen idea de la complejidad que es conseguir los fondos para una obra, hacer la licitación, lo que lleva rescatar esas obras que se dejaron neutralizadas, con deudas y con los proveedores enojados porque eran obras que se anunciaron pero no se hicieron”, detalló el mandatario y agregó que “el gobierno anterior fue muy efectivo en endeudarse con el FMI pero fue absolutamente ineficiente en cumplir cada una de las promesas que hicieron”.

Desde Hurlingham, el intendente Juan Zabaleta, también participó del acto e inauguraron obras cloacales junto a Malena Galmarini, titular de AYSA. “Nosotros transformamos, junto a nuestra gente, al lado de ellos, escuchando; y a partir de escuchar transformamos cada uno de nuestros barrios”, expresó el jefe comunal. Además remarcó que “el próximo 6 de abril vamos a continuar con las obras cuando se abran los sobres de licitación para avanzar con los pozos cloacales”.

La titular de AYSA, Malena Galmarini, remarcó que “esta es una pequeña red de cloaca, digo pequeña porque en realidad tenemos en marcha para cuando termine este año 2.500 kilómetros de redes, tanto de agua como de cloacas”.

En tanto, dijo que “son obras que no se ven, pero son tan importantes como cualquiera otra, y además llevan salud, cuidado al medio ambiente, desarrollo económico, desarrollo industrial y desarrollo social”. La funcionaria detalló que “cada 15, 20 días en los lugares donde no se tiene red de cloaca, tenemos que vaciar el pozo ciego y eso es la posibilidad de convivir con el líquido cloacal en el patio de nuestras casas, o tener agua”.

Finalmente, explicó que “en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos en marcha 689 obras en distintas etapas y de distinta envergadura”.