Kicillof firmó un convenio para la construcción de un Polo Científico

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Transporte nacional, Mario Meoni, firmaron un convenio que establece la cesión de tierras de talleres ferroviarios en desuso para la construcción de un polo tecnológico y de un centro administrativo en La Plata.

“Hasta que no estemos en condiciones de decir que todos y todas tienen igualdad de acceso a la universidad no vamos a haber concluido nuestra tarea”, afirmó el Gobernador durante el acto y agregó que “veníamos de una época dónde algunos preguntaban para se habían abierto tantas universidades”. También estuvo presente el rector de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber.

Kicillof aprovechó para cruzar a Vidal por su queja, cuando era gobernadora, de que la Provincia tenía demasiadas universidades. “Sin ánimo de polemizar, la ex gobernadora y el ex Presidente tienen derecho a pensar que no sirven tantas universidades. Pero eso hay que ponerlo sobre la mesa porque la sociedad tiene que decidir sabiendo todo. Para nosotros faltan más universales en la Provincia; en el interior no hay igualdad de oportunidades, es así y tenemos que cambiarlo”, aseguró. En tanto, resaltó el rol de los docentes durante la pandemia: “Con vocación y mucha entrega siguen realizando un trabajo solidario y fundamental para sostener el vínculo educativo en condiciones muy adversas”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, Meoni sostuvo que el proyecto sirve “para seguir promoviendo la idea de contar con polos de conocimiento científico y tecnológico, que agregan el valor que necesitamos los argentinos para crecer”, en tanto que ponderó “el desarrollo integral de la ciudad, que permitirá avanzar en la organización del Estado provincial”. Y pidió: "No se puede pensar al transporte solamente por cuánta gente sube a un colectivo o a un tren, debemos medir el impacto de las acciones y predios que tiene transporte. Nuestra política es clara, desafectar todos los bienes que no sean necesarios para el sistema ferroviario y así que cada una de las comunidades puedan crecer en cada lugar del país”.

La construcción del “Polo Científico Tecnológico Universitario” y del centro administrativo provincial se llevará a cabo sobre un predio de casi 32 hectáreas ubicado en Los Hornos, en la ciudad de La Plata. Respecto a la extensión del recorrido del Tren Universitario de la UNLP, se prevén diferentes etapas para la ampliación de 7 kilómetros. En ese marco, el Gobernador destacó que “estamos proyectando un plan de obras que reorganice el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Este espacio administrativo servirá para optimizar la gestión que hoy se encuentra dispersa” y “va a contribuir a solucionar el deterioro de los edificios públicos, que han sido abandonados y no contaron con el mantenimiento necesario durante los últimos años”.

Mientras que Tauber afirmó que “la Nación, la Provincia y la Universidad estamos trabajando juntos para que el Estado lleve adelante políticas públicas para el beneficio de nuestra comunidad". Y siguió: "Tenemos el objetivo de construir una política inclusiva en una universidad comprometida, que esté al servicio de nuestro pueblo”.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Justicia, Julio Alak, y la ministra de Gobierno, Teresa García; el director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga; y el presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias del Estado (ADIF), Ricardo Lissalde; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; y la diputada provincial Florencia Saintout.