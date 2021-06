Kicillof envió nuevos pliegos al Senado para cubrir vacantes de jueces y juezas

El gobernador bonaerense giró 40 nuevos pliegos al Senado para ocupar cargos de jueza y juez, y defensoras y defensores en diversos fueros y departamentos judiciales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió al Senado 40 nuevos pliegos para ocupar cargos de jueza y juez, y defensoras y defensores en diversos fueros y departamentos judiciales. La Cámara alta le es adversa al Frente de Todos ya que allí es minoría frente a Juntos por el Cambio.

El mandatario giró nuevos pliegos, de los cuales 21 corresponden a ternas aprobadas por el Consejo de la Magistratura en los años 2017, 2018 y 2019, pero que la ex gobernadora María Eugenia Vidal no envió al Senado. Otros 19 pliegos responden a ternas votadas en diciembre del 2020 en el Consejo de la Magistratura. Con esta estratégica jugada, Axel Kicillof destierra las críticas que sufrió en los últimos días que aducían que al Gobernador “no le importaba la justicia”. En un año y medio de gestión el mandatario envió 40 nombramientos.

“Hay necesidad de cobertura de cargos y una demanda de la Corte”, reveló a El Destape un funcionario provincial de primera línea. Además, agregó “no hay un justificativo a por qué los mandamos ahora, sino que hay una necesidad de cubrir vacantes, la mitad de los pliegos los aprobamos en diciembre del año pasado en el Consejo de la Magistratura y la otra mitad eran nombramientos que Vidal cajoneó en 2017”. En tanto, desde Juntos por el Cambio indicaron que “estudiarán los nuevos pliegos” y no adelantaron qué harán al respecto.

Respecto de la necesidad de tener que acordar con la oposición, ya que no tienen los números necesarios para votarlos, el dirigente afirmó: “No estamos mandando ningún nombre raro, es gente seria, e incluso hay nombres de la propia Vidal; si Juntos por el Cambio no quiere acompañar pagará el costo político pertinente”.

Vale remarcar que estos nuevos nombramientos no son para ocupar los cargos de los 42 pliegos que el año pasado Juntos por el Cambio aprobó en soledad, a pesar que Kicillof había pedido, mediante el Decreto 773/20 publicado en el Boletín Oficial, “la devolución” de los mismos, hecho que nunca sucedió. Fue así como, si bien fueron sancionados, nunca fueron nombrados por el Ejecutivo por lo que, a la fecha, quedaron en reserva.

Al respecto y, según pudo averiguar El Destape, “habría novedades con algunos de los 42 pliegos en los próximos días”, aunque el Ejecutivo sigue analizándolos uno por uno. En ese sentido, si bien los concursos realizados son un derecho adquirido, por lo que no podrá volverse a llamar a examen para dichas vacantes, el Gobernador bien podría nominar al cargo a postulantes que hayan calificado en un segundo o tercer puesto, por citar un ejemplo.

Los nuevos nombramientos

Los cargos a cubrir son los siguientes:

En San Martín Jueza de Tribunal en lo Criminal, María del Carmen González Molinari; Jueza de Tribunal en lo Criminal, Valeria Alvarez; Jueza de Tribunal en lo Criminal, Paola Carolina Mazzeo; Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Jorge Andrés Álvarez; Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Mariano Andrés Porto; Jueza de juzgado de Familia, Lorena Malvina Martos; Juez de Paz, Pablo Mariano Castillo; y Jueza del juzgado en lo Correccional, Mariana Kodric.

En Morón hay pliegos para la Jueza de juzgado de Garantías, Laura Mariel Pinto; Juez de tribunal en lo Criminal, Federico Carlos Topino; Jueza de juzgado de Garantías, María de la Paz Vergara; y Juez de juzgado de la Responsabilidad Penal Juvenil, Esteban Martin Juliano.

En Lomas de Zamora hay 2 nombramientos para el cargo Juez de juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, uno es de Javier Ezequiel Vignolo y el otro de Mariano Marcelo Cattaneo; y Juez del juzgado en lo Correccional, Antonio Miguel Balicki.

En San Isidro los cargos a cubrir son Jueza de juzgado de Garantías del Joven, Silvina Coto; Jueza de juzgado de Familia, María Florencia Remedi y María Florencia Tome Fuentes; Jueza de juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, María Paula Venere.

En el departamento judicial de Mercedes, nominaron como Juez del Tribunal en lo Criminal a Ignacio Racca; Juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Lucas Ricardo Gómez; Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Héctor Alberto Baltar, y Juez en el juzgado de Paz letrado del partido de Alberti, Daniel Oscar Palazzo.

En La Plata los pliegos corresponden a Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Juan Alberto Benavides; Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Ernesto Julián Ferreira; Jueza de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Carina Verónica Gil; y Jueza de juzgado en lo Correccional, Ana Belén Piccone.

En Mar del Plata hay dos pliegos: Juez de Tribunal en lo Criminal con dependencia en Mar del Plata, Federico Wacker Schroder; y Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Guillermo Abel Pocatino. En La Matanza nominaron como Jueza del juzgado en lo Correccional a Natalia Mauro; y como Defensor Oficial para actuar ante el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, a Javier Alejandro Gaspar.

En San Nicolás el cargo vacante es el de Juez en el Juzgado de Paz letrado del partido de San Pedro, José Ignacio Macchia. En Azul nominaron a Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal a Gustavo Agustín Echevarria. En Quilmes como Juez de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal a Luis Alejandro Gil Juliano.

En Bahía Blanca el pliego de Juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial es para Jorge Federico Mercado; Zarate-Campana nominaron como Jueza del juzgado en lo Correccional a Alelí Nieves Kalf.

La Región 1 incluye el Cuerpo de Magistrados Suplentes para actuar ante los Fueros Penal, de Menores y Penal Juvenil a Patricio Marcelo Gandulfo y Agustín Amatriain. En la Región 2 para el Cuerpo de Magistrados Suplentes para actuar ante los Fueros Penal, de Menores y Penal Juvenil se nominó a Jasón Leonel Castellano.

El proceso de selección de juezas y jueces, fiscalas y fiscales, defensoras y defensores, asesores y asesoras tutelares tiene el siguiente trámite: se realiza un concurso en el Consejo de la Magistratura y luego, ésta dependencia eleva una terna el Poder Ejecutivo.

De esa terna, el Gobernador elige a una persona para cada cargo y envía el pliego al Senado bonaerense. Una vez aprobados por mayoría en la Cámara Alta, los pliegos regresan al Poder Ejecutivo. Por segunda vez, la máxima autoridad provincial revisa los pliegos votados, decide si corresponde el nombramiento y luego la Suprema Corte toma juramento.