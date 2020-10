Luego que el gobierno nacional anunciara un prórroga por 14 días más de cuarentena en el país, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció una serie de aperturas y le dedicó especial atención a la educación. Kicillof dijo que hay 15 distritos que se encuentran en riesgo bajo y que están en condiciones de volver a las escuelas con actividades de revinculación, y explicó que el resto lo irá haciendo a medida que bajen los casos. En otros tramos de la conferencia de prensa se refirió al bono Covid que propone Pinamar y al pedido de disculpas del intendente de Tandil tras el cruce con la gestión bonaerense por la administración de las medidas sanitarias.

"Desde que asumimos vimos un estado frágil y una salud que había sido descuidada por muchos años. Podemos especular sobre lo que quieran, pero no hay dudas que si una persona no tenía un respirador su situación hubiera sido dramática y trágica. Y eso no sucedió porque el Presidente dictó un aislamiento temprano y oportuno", afirmó el gobernador en la conferencia junto al ministro de Salud provincial Daniel Gollan, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

En cuanto a las clases de manera presencial, dijo: “Según el Consejo Federal de Educación, esto significa que todas las provincias lo evaluaron, y en base a la situación epidemiológica de cada distrito, habrá ciudades de riesgo bajo, medio y alto. En 15 distritos con riesgo bajo ya se han establecido actividades presenciales en 338 escuelas”.

El 10 de noviembre, en tanto la situación epidemiológica lo permita, “sumaremos 357 escuelas más”, detalló el Gobernador y agregó: “En total 25 distritos de los 135 estarán recuperando algún rango de presenciales”. Por otra parte, 79 ciudades se encuentran con riesgo medio por lo que “se autorizó la realización voluntaria de actividades socioeducativas en predios cerrados pero al aire libre de hasta 10 chicos y chicas”. En las regiones de riesgo alto “no habrá regreso por el momento”.

Pinamar y Tandil

Consultado por El Destape por las desatinadas e irrespetuosas declaraciones del intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, quien se refirió al sistema de semáforos que implementó y aseveró: “Me le paré al Gobernador en una conversación bastante tensa, no es fácil el chiquito” (SIC), el mandatario leyó una carta que el radical mandatario le envió y decía: “Estimado Gobernador, dada la publicación en un medio de comunicación de Tandil que reproduce la declaración que realicé en el marco de una entrevista periodística, quería trasmitirle que la expresión utilizada para referirse a su persona fue efectuada con la intención de resaltar su carácter y personalidad como gobernante, dicho esto además de modo afectivo y positivo. Y de ninguna manera tuve la intención de ofenderlo o calificarlo de manera negativa, como siempre hemos podido dialogar y consensuar creo conveniente hacerle llegar esta aclaración. No aflojemos, sigamos trabajando juntos porque de esta tan dramática situación que vivimos solo podremos salir si todos estamos unidos y destacando siempre la buena voluntad y construcción compartida por encima de las diferencias o puntos de vista diferentes”.

Al respecto, Kicillof explicó que “no lo tomé como una falta de respeto; además con la carta se aclaró que fue una expresión y nada más. Lo que tenemos que buscar, y en esta Provincia con 17 millones de habitantes, con situaciones muy distintas y tanta heterogeneidad, es que hemos podido trabajar de manera unidos - como decía el intendente - y esa fue la receta para no lamentar una verdadera catástrofe”.

Sobre el caso de Pinamar, el jefe comunal Martín Yeza manifestó la intención de cobrar un bono voluntario de $100 a los turistas para financiar el sistema de salud, indicó: “Le pedí al ministro de Economía que se comunique con el Intendente; me hizo un comentario en su momento pero no le di una respuesta, así que ahora la daremos”.