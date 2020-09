En medio de cruces calientes con los intendentes macristas y tras presentar la nueva estrategia para actualizar los datos de mortalidad por coronavirus en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, cruzó fuerte a la oposición que en privado agradece y se muestra satisfecha por las medidas adoptadas contra la pandemia y en los medios realizan operaciones mediáticas.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó una nueva herramienta para el registro de información del COVID 19 que permitirá informar con exactitud lo que pasa diariamente. El nuevo sistema se basa en tres bases de datos: el SISA, SIGEC y el Registro de las Personas. De esta forma se sumaron 3.500 decesos y actualmente son 12.566 los fallecidos en territorio bonaerense desde que comenzó la pandemia.

Ante la consulta de El Destape sobre la “doble vara” del los intendentes opositores quienes en actos oficiales celebran las medidas gubernamentales, pero a través de los medios de comunicación critican y tratan de instalar una agenda paralela, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, afirmó: “Me gustaría que expresen públicamente lo que dicen de manera privada o en los grupos de whatsapp”, y agregó: “Los más de $19 mil millones que pusimos a disposición de la asistencia financiera eso lo agradecen, y después es cierto que plantean disidencias u operaciones por los medios”.

Además detalló que “tratan de establecer una agenda compleja para la provincia de Buenos Aires, mandan a hacer aperturas en medio de una pandemia, a abrir gimnasios, a hacer aperturas en escuelas sin comunicarlo, y me causa tristeza que quieran operar por los medios, nosotros no nos manejamos así”.

Por otra parte, Bianco particularizó en que “hay otros que nos tratan públicamente de ‘malandras’, me parece bastante triste y penoso". Y siguió: "Entrar en ese juego es una situación tan compleja para el mundo no me parece. Es verdad que a veces no nos ponemos de acuerdo porque tenemos visiones distintas pero eso no implica faltar el respeto públicamente”.

Del anuncio participaron, además de Bianco, el ministro de Salud, Daniel Gollan; el viceministro, Nicolás Kreplak; y la ministra de Gobierno, Teresa García.