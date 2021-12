Una diputada de Juntos se pasó al Frente de Todos y le da la primera minoría en Buenos Aires

La diputada bonaerense por el partido Fe decidió cambiarse al bloque oficialista.

La diputada provincial por el partido Fe y referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Natalia Sánchez Jáuregui, se pasó de Juntos por el Cambio al bloque del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires. El pase de Sánchez Jáuregui responde a los acuerdos a los que el partido Fe llegó con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Natalia Sánchez Jáuregui asumió su banca en 2019 dentro de la lista opositora, bajo el ala del fallecido sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas. De todos modos, sus inicios en la política, más allá de lo gremial, se dieron en las filas del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

De hecho, por su traspaso trabajaron en conjunto el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados nacional, Máximo Kirchner, y el titular de la legislatura bonaerense, Federico Otermín. Con su incorporación, el oficialismo tendrá una bancada de 43 diputados y se convierte en la primera minoría de la Legislatura, mientras que Juntos contabilizará 41.

"Esta decisión surgió de la necesidad de reforzar el trabajo conjunto que ya venimos realizando con las autoridades provinciales a fin de llevar adelante proyectos de inclusión, producción y desarrollo en toda la provincia", explicó la legisladora oriunda de Necochea a través de un hilo en su cuenta personal de Twitter.

"El escenario complejo que nos toca atravesar, a raíz de la pandemia requiere de la unidad de todo el peronismo para defender los derechos y llevar adelante políticas que garanticen justicia social. Más unidxs que nunca por la reconstrucción y transformación de nuestra provincia", agregó.

En diálogo con La Nación, la referente de Uatre aseguró que no se siente “una traidora”, como la acusaron desde el macrismo, al explicar que no encontraba una puerta para el diálogo en la coalición opositora. “Nos trataban como los negritos de Juntos por el Cambio”, lanzó.

“Sigo pensando que el dialogo y los consensos son el camino. Me gustaría que, en vez de mandar trolls a agredir, pudieran pensar en qué se equivocaron. Tal vez me denostan porque yo sí me sentí orgullosamente bonaerense”, denunció la legisladora sobre la repercusión que su "mudanza" generó en Juntos por el Cambio.

Como era de esperarse, sin medias tintas y recién enterado de la noticia, el ultramacrista Waldo Wolff acusó a Sánchez Jáuregui de "sinvergüenza".