Renunció Martín Sabbatella como titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista

Martín Sabbatella renunció como titular del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y dejó el cargo para cumplir una condena de seis meses de prisión en suspenso y de un año para ejercer cargos públicos. Se le atribuye el delito de abuso de autoridad en la aplicación de la ley de medios al Grupo Clarín cuando estaba al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La Corte Suprema dejó firme la semana pasada la condena contra Sabbatella y así quedó en condiciones de ejecutarse. “En virtud de la inhabilitación que se me impone y agradeciendo al Sr. Gobernador su confianza y el apoyo que se me ha dispensado para el cumplimiento del cargo de Presidente del COMIREC (Comité de Cuenca del Río Reconquista), que me otorgara por Decreto 293/2024, presento mi renuncia al mismo a partir del día de la fecha”, dice el texto que firmó Sabbatella el jueves pasado.

Desde el espacio político que conduce Sabbatella, Nuevo Encuentro, señalaron que "condenaron al funcionario por gestionar el cumplimiento de la ley y no a quienes se dedicaron a evadirla". Lo que "Martín intentó desde la AFSCA fue una osadía que Héctor Magnetto no podía permitir.", señaló el espacio. y agregó: "Por eso, en asociación con un sector de la justicia afín al macrismo, coordinaron esta maniobra de lawfare con el único objetivo de disciplinar".

"Este es el precio que tendrá que cumplir nuestro compañero por enfrentarse a las mafias enquistadas del país. Se trató de una causa inventada, con el objetivo de perseguir y amedrentar. Un pacto entre Magnetto y un sector de la justicia para que a nadie más se le ocurra meterse con ellos. La obligación de Sabbatella como funcionario público, fue hacer cumplir una ley profundamente democrática que se debatió en todos los rincones del país", rubricó Nuevo Encuentro.

En el juicio oral, el fiscal federal Eduardo Taiano sostuvo que el directorio de la AFSCA convocó a una reunión para tratar de manera urgente unos informes sobre la adecuación, que fue aprobada en octubre de 2014. La Fiscalía también señaló que la actuación de la AFSCA ocurrió mientras había una disputa entre el por entonces gobierno de Cristina y ese grupo de medios.