La provincia de Buenos Aires cumplió uno de los objetivos más importantes que tenía en la campaña de vacunación y era inmunizar al 100% del personal de salud que dio su consentimiento para aplicarse la vacuna.

El objetivo lo completaron este lunes y ahora avanzan en una etapa de masividad para lograr inmunizar a la mayor cantidad de bonaerenses antes de que comiencen la temporada estival. Así los y las mayores de 70 años, el personal docente y las fuerzas de seguridad son los próximos en una extensa lista que abarca, primeramente, a 5.750.000 de personas que forman parte de los grupos de riesgo en territorio bonaerense.

Con la llegada de nuevas dosis de la Sputnik V, el estado provincial vacunó entre el jueves al domingo, a 40 mil personas mayores de 60 años en los distintos puntos estratégicos de la región como son los 169 hospitales, 167 escuelas, 21 puntos de IOMA y 12 puntos móviles del PAMI en geriátricos. En tanto, esta semana se sumarán las 232.000 dosis de la Oxford/ AstraZeneca a la campaña de vacunación.

Además de continuar inmunizando a los adultos mayores, el grupo etario más vulnerable de todos, la provincia comenzó con las fuerzas de seguridad. En ese sentido, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, expresó en su cuenta de twitter que “La vacuna contra el coronavirus ya llegó a Puente 12 y será aplicada a nuestras fuerzas policiales que se encuentran en la primera línea de la lucha contra el delito para que puedan seguir trabajando y cuidando a las y los bonaerenses”.

Luego de una semana en que hubo récord de inscriptos e inscriptas, sólo el miércoles se anotaron 127 mil personas, el domingo fue otro día récord para la campaña de vacunación ya que desde el Estado provincial otorgaron 114 mil turnos.

Hasta el mediodía del lunes 2.768.177 bonaerenses se inscribieron en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ y manifestaron su voluntad de recibir la vacuna contra el Covid 19 en territorio bonaerense.

De esta forma, el gobierno de Axel Kicillof avanza a paso firme en la inmunización de los y las bonaerenses con un sistema de preinscripción que funciona a la perfección y que dejó aún más en evidencia el fracaso del comienzo de la campaña de vacunación en Capital Federal.

En la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, el viernes pasado, cuando comenzó a funcionar la web para sacar turno buenosaires.gob.ar/vacunacovid, la página se cayó y no se podía comenzar el trámite. Incluso en el link aparecía la leyenda "No se puede acceder a este sitio web". El trámite también se podía realizar llamando al 147, pero a los minutos posteriores a la puesta en marcha el sistema no funcionó.