Luego de notar un relajamiento general en la población debido a la baja de casos, que si bien fue aumentando aún sigue siendo controlada la situación, y de ampliar aperturas, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a las habilitaciones para realizar fiestas de hasta 200 personas, que el gobierno Nacional publicó estos días en el Boletín Oficial, las cuales ahora quedaron en stand by.

"El Gobernador nos pidió no habilitar más actividades por ahora, por lo que los protocolos para realizar fiestas de hasta 200 personas quedará en 'stand by'", afirmó categóricamente. En ese sentido, detalló que "la semana pasada anunciamos que iba a haber espacios de entretenimiento nocturno al aire libre de hasta 200 personas. Más allá que el gobierno nacional habilito a la Provincia a que pueda implementar ese protocolo hemos decidido no avanzar".

Es por ello que "la resolución con los protocolos no ha sido presentada no publicada". Bianco manifestó que "luego de un mes de trabajar en el tema, sobre todo con los intendentes de destinos turísticos para habilitar alguna actividad lúdica nocturna, cuando lo anunciamos, la misma semana tuvimos un aumento de casos, vimos que no se estancaban y caían si no que seguían en aumento y decidimos no habilitar".

Amén de ello, el funcionario resaltó que "veremos como sigue la situación, los protocolos están terminados, son muy estrictos, no es que se habilitaba una fiesta en el fondo de la casa sino que había que pedir permiso al Municipio, pero por ahora no se publicaron". Es así como "quedará en stand by".

La semana pasada, Bianco había detallado que el objetivo de habilitar dichas fiestas era “descomprimir y dar una respuesta a las salidas nocturnas”. Para ello, el protocolo, que aún no fue publicado, establecía un aforo del 30% y una capacidad máxima de hasta 200 personas. Además iban a ser al aire libre, siempre con perímetros cerrados, utilizando tapaboca y asegurando el distanciamiento.