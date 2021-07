Nicolás Kreplak juró como el nuevo ministro y pidió unificar el sistema de salud

Asumió el cargo que tenía Daniel Gollan, actual precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Con la presencia del gobernador, Axel Kicillof, la ministra de salud nacional, Carla Vizzotti, y todo el gabinete provincial, el flamante ministro afirmó que seguirá la gestión desde “lo colectivo” y con un proyecto político definido.

Nicolás Kreplak juró como nuevo ministro de Salud provincial, ya que, quien tenía el cargo, Daniel Gollan, es actual precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y se dedicará de lleno a la campaña.

Con la presencia del gobernador, Axel Kicillof, la ministra de salud nacional, Carla Vizzotti, y todo el gabinete provincial, el flamante ministro afirmó que seguirá la gestión desde “lo colectivo” y con un proyecto político definido. “Me toca reemplazar a un amigo, a un compañero, a un referente que tiene un doctorado en fortaleza. Todos los pibes y pibas solo tenemos palabra de agradecimiento y admiración”, dijo, emocionado el nuevo funcionario provincial sobre Gollan.

Además dijo que “me toca trabajar con un Gobernador que conduce con una claridad que es impresionante” y recordó que “nunca estuvimos solos en este año y medio de pandemia. Todos nos acompañaron con muchísimo esfuerzo, en todos los estados, ya sea con los ministros y ministras como con los intendentes y eso se agradece”.

Por otra parte dijo que “la integración del sistema de salud fue la clave para que no hubiera colapso”. “Hay que integrar el sistema de salud, esto se vio fuertemente en la pandemia, nosotros integramos las camas, los sistemas de diagnóstico, las derivaciones de emergencia, hicimos compras centralizadas que ayudaron a que hospitales municipales no se quedaran sin medicamentos, no dejamos sin oxígeno en los momentos más difíciles, esa fue la clave por la cual logramos evitar que colapse el sistema de salud en la provincia”, afirmó. Así sentenció: “Tenemos que llevarlo para el resto del sistema”.

El nuevo ministro señaló que “lo que nos pasó con la pandemia es que todos estamos relacionados con la salud, conocemos la historia de alguien que le pasó algo injusto con la salud. Y como venía diciendo Cristina hace un tiempo ya, es necesario una reforma de fondo para garantizar más justicia social, más equidad con la salud. Toda la sociedad aprendió que no podemos achicar el Estado, que cuando se cierra una hospital después tiene consecuencias muy graves”.

En tanto, el gobernador Kicillof dijo que “asumimos con cinco hospitales sin abrir y eso rondó lo repugnante. En momentos donde, en medio de una tragedia hay quienes lucran y quieren sacar ventaja, hubo que dar peleas y luchas que dieron Dani (Gollan) y Nico (Kreplak)”.

“Estamos viviendo un episodio dramático, trágico que va a quedar en la historia de nuestro país. Es el primer episodio global de la humanidad. Y las responsabilidades, ante cualquier situación tienen una graduación, y creo que les tocó desempeñarse en algo tan difícil como es la provincia de Buenos Aires con el post neoliberalismo en el ministerio de salud”, detalló el mandatario.

Sobre el actual precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el mandatario afirmó: “Lo he vuelto dedicarse a salvar vidas personalmente. Conozco la historia de vida de Dani (Gollan) y esas experiencias tan difíciles que vivió le templaron el carácter”. “Te admiro”, finalizó sumamente emocionado.