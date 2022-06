La reforma del Bapro genera otra grieta entre el PRO y la UCR

El espacio de Juntos emitió un comunicado en el que afirmaron que el proyecto de ley de reforma del Bapro es “mentiroso e irresponsable”. El documento no fue acompañado por los correligionarios. Aumentan las posibilidades de que la ley de Kicillof sea aprobada.

Desde el espacio de Juntos emitieron un comunicado en el que afirmaron que el proyecto de ley de reforma del Banco Provincia es “mentiroso e irresponsable”. Los y las legisladoras de la fuerza - tanto a nivel nacional como provincial - manifestaron su rechazo al proyecto y afirmaron que “lo que se está discutiendo no es ni técnico ni político. Es principalmente de sentido común: la Caja del Banco Provincia tiene un déficit financiero crónico y estructural”. El documento, que no fue acompañado por la UCR bonaerense, expresa que “los ingresos por aportes y contribuciones previsionales sólo financian alrededor de la mitad del gasto realizado para el pago de jubilaciones y pensiones, y lo que falta, lo aporta el Banco y/o el Estado provincial. Es decir, todos los bonaerenses. ¿Es justo? No, no es justo. Por eso, en 2017 decidimos corregir todos estos desequilibrios”.

Un gesto político no menor es que los diputados y diputadas correligionarias no acompañaron el comunicado, lo que aumenta mucho más las posibilidades de que la ley que envió Axel Kicillof y deroga las modificaciones realizadas por la gestión de María Eugenia Vidal sea aprobada.

En el escrito recordaron que durante la gestión de Vidal "se eliminó a la Provincia como una de las fuentes de financiamiento, se empezó a sanear la Caja, se le otorgó mayor sustentabilidad y una visión de mayor equidad". “Básicamente pensar en el hoy pero principalmente tener una visión responsable y de largo paso”, destacaron.

Los y las dirigentes se refieren a la situación actual y esgrimieron: “Ahora quieren dar marcha atrás con todos esos avances. De esta manera la Provincia nuevamente sería garante del déficit del Banco y se utilizarían recursos de todos los bonaerenses (45% de los cuales vive en condiciones de pobreza) para sostener las jubilaciones de una Caja que tiene reglas previsionales más beneficiosas que el resto de los trabajadores”.

“Aunque algunos quieran confundir el debate no estamos discutiendo las jubilaciones de los trabajadores del BAPRO sino quién las paga. Y en este escenario y contexto de crisis económicas creemos firmemente que es una gran irresponsabilidad hacer cargo de este problema a todos los bonaerenses”, señalaron.

"No vamos a permitir que un gobierno que ni siquiera puede resolver las cuestiones básicas, busque aumentar el déficit a costa de los que menos tienen, imponiendo antiguas reglas de juego que hacen insostenible al sistema previsional. Así, el gobernador Kicillof pone en peligro el futuro de la protección social de los propios trabajadores del Banco y de todos los bonaerenses”, finalizaron.

Los y las senadoras nacionales que firmaron el escrito son Gladys González y José Torello; y de los diputados y diputadas nacionales Cristian Ritondo, Gerardo Milman, Emilio Monzó, Graciela Ocaña, Hernán Lombardi, María Luján Rey, Waldo Wolff, Silvia Lospennato, Mercedes Joury, Alejandro Finocchiaro, Gabriela Besana, Camila Crescimbeni, Pablo Torello, Alberto Asseff, Sebastián García de Luca y María Sotolano.

En la Cámara alta provincial adhirieron Walter Lanaro, Owen Fernández, Alejandro Rabinovich, Lorena Petrovich, Joaquín de La Torre, Claudia Rucci, Juan Pablo Allan, Marcelo Daletto, Yamila Alonso, Daniela Reich, Aldana Ahumada y María Florencia Barcia.

En la Cámara baja bonaerense hicieron lo suyo Alex Campbell, Johanna Panebianco, Matías Ranzini, Anastasia Peralta Ramos, Juan Carrara, Noelia Ruiz, Sergio Siciliano, María Eugenia Brizzi, Florencia Retamoso, Fabián Perechodnik, Catalina Buitrago, Fernando Compagnoni, María Paula Bustos, Martiniano Molina y Abigail Gómez.

Lo cierto es que la comisión de Presupuesto y Hacienda ya dio dictámen favorable al proyecto y en las próximas semanas se tratará en la Cámara de Diputados provincial.