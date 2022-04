Kreplak: el coronavirus circula “mucho menos” y fue desplazado por otra enfermedad

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak se refirió a las distintas enfermedades que están circulando en territorio bonaerense.

El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak aseguró este martes que hubo un “brote de influenza” en las últimas semanas, por lo que “se adelantó la campaña de vacunación contra la gripe”. “Tuvimos un brote importante de influenza que generó algunas internaciones pero mucha demanda de casos leves, con síndrome gripal”, explicó el ministro en Radio Nacional Folklórica.

Al referirse a la situación de las últimas semanas precisó: “Sucedió que se adelantó mucho la influenza, la gripe, y lo tuvimos antes de que llegue la vacuna, pero nosotros tenemos unidades de vigilancia sobre las enfermedades, sabemos cuántos de los casos de enfermedades respiratorias hay, cuántos son de Covid-19 y cuáles no, sabemos que lo que estuvo circulando es influenza, sabemos que el coronavirus también circula pero mucho menos que antes”.

“Hace semanas que vemos que, en vez de aumentar, bajan los casos, pero estamos atentos porque el invierno es un momento donde aumentan los casos, iremos viéndolo. Estamos observando y quizás algunas medidas de relajación sean más moderadas si es que no tenemos una ola más grande pero no creo que pase mucho más que eso, habida cuenta de la campaña de vacunación ya realizada”, dijo.

En ese punto, el funcionario recordó que la “vacuna de la gripe es muy importante” y que “como llegó antes, la vacunación también se adelantó”. En tanto, si bien reconoció que bajó la circulación de coronavirus, instó a la población más joven a completar el esquema con la dosis de refuerzo.

“La tercera dosis contra la COVID-19 la tiene un 46% de la población bonaerense, es decir que 7 millones y medio se dieron la dosis de refuerzo”, remarcó Kreplak y destacó que en mayores de 50 años el porcentaje asciende “al 80% de la población”.

“Seguimos vacunando, pero bajó el ritmo de vacunación. Seguramente hay gente que ya pasó los 4 meses de la segunda dosis y debe darse la tercera, en la población más joven, vale la pena aprovechar a dárselo ahora antes de que circule más el virus”, comentó. En ese sentido el titular de la cartera de salud manifestó que en enero se vacunó “muchísimo” y que se llegó a inocularse “a 150 mil por día”, por lo que el objetivo incrementar las cifras.

Vacuna contra la influenza

Nicolás Kreplak explicó que la dosis contra la gripe “no está indicada para toda la población”, sino que “empezó por etapas; primero para los y las trabajadoras de la salud, y el lunes pasado inició para bebes de 6 meses hasta los 2 años. Seguirá con personas gestantes, que amamantan, los mayores de 65 años, y los que tienen entre 2 y 65 años con enfermedades de riesgo, incluyendo la obesidad”.

“El resto, los que están sanos y sanas, sin enfermedades de riesgo no tiene indicación de vacuna porque no les ofrece ninguna mejora, la vacuna lo que reduce es el riesgo de la enfermedad”, señaló el funcionario. En tanto Kreplak reconoció que “durante la pandemia se redujo mucho la vacunación de calendario”, y recomendó “la vacunación contra otras enfermedades como el sarampión”.

Consultado sobre el uso obligatorio del barbijo, el dirigente reconoció que “está bien el debate sobre el uso”, y dijo que “de a poco cae la cantidad de casos y la gravedad es menor, y hay que pensar cómo se va recuperando la normalidad”. No obstante, el funcionario opinó que se trata de una medida que “por ahí, por un tiempo largo, estaría bien que sigamos”.

“En un transporte público con mucha gente, yo lo usaría, independientemente de la pandemia, el barbijo nos protege del Covid y de toda enfermedad respiratoria. No me parece que está mal adaptarse a una situación donde no es el Covid la enfermedad excluyente, sino que también hay otras enfermedades respiratorias”, consideró.