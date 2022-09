Kicillof: "Tenemos que tener alerta temprana ante los discursos de odio"

El gobernador bonaerense se refirió al debate que se generó en torno a la circulación de unos cuadernillos que difundió la Dirección General de Cultura y Educación por el día de la Democracia, instaurado por la ONU.

El gobernador Axel Kicillof se refirió este jueves a los cuadernillos que difundió la Dirección General de Cultura y Educación por el día de la Democracia, instaurado por la ONU. "Tenemos que tener alerta temprana ante los discursos de odio", afirmó.

El dirigente se sinceró y reconoció que "no había visto en detalle" los cuadernillos. Pero agregó: "Vi unos recortes que me parecieron que no eran partidarios; no hablaban del peronismo, ni del radicalismo, ni del PRO, no se hacía un uso partidario". Amén de ello, remarcó que "sí hablaba del odio, y yo creo que lo que pasó y lo que pasa tiene que ver con el odio".

Kicillof explicó que "tiene que haber una condena unánime con lo que pasó, porque fue muy extremo". En tanto, destacó que "la sociedad está conmocionada por esta situación, es un efecto de shock. Obviamente es distinto cómo le paga a cada uno pero no hay nadie que quede al margen. No es lo mismo discurso de odio, que odio, ni odio que un tiro en la cabeza, no decimos eso, sino que paremos la mano".

"Tiene que haber una condena unánime, en mi espacio lo mismo, aquel que llame a reflexionar está bien porque lo que pasó es muy extremo. Hay que llamar a reflexionar, porque nada vamos a lograr diciendo 'paz, paz, paz' y del otro lado diciendo que 'usan la paz como discurso de odio'", remarcó.

Por su parte, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, también se refirió a las denuncias de adoctrinamiento realizadas por la oposición y afirmó: "No hay tal adoctrinamiento". "Sobre actúan una situación, la gran mayoría no ha leído el documento, es un documento muy respetuoso, hablar del día internacional de la Democracia, que no lo inventó Cristina Kirchner, sino que es una efeméride de la ONU", dijo.

En tanto, aseguró que "es el deber de las escuelas abordar el tema", ya que "hay una necesidad de transmitir curricularmente" lo que ocurrió. "El corazón de la discusión es la envergadura de la naturaleza de lo que pasó el 1 de septiembre", ya que a su entender "nosotros como sociedad rozamos un límite en el cual yo veo que después de eso había una noche muy oscura. No es un simple acto delictivo, se atentó contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación".