Kicillof: “Se ha muerto demasiada gente como para seguir así”

El gobernador bonaerense visitó el vacunatorio del Hogar Geriátrico “Santa Susana” en Merlo y habló sobre el avance de la campaña de vacunación y de las medidas restrictivas que rigen en territorio bonaerense.

El mandatario provincial Axel Kicillof, visitó el vacunatorio del Hogar Geriátrico “Santa Susana” en Merlo junto al diputado Nacional, Máximo Kirchner, el intendente de dicha ciudad, Gustavo Menendez y la Directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich.

En ese sentido, el Gobernador se refirió a la importancia de las medidas adoptadas por el gobierno Nacional ya que “se ha muerto demasiada gente como para seguir así, no podemos convivir más con 500, 600 muertos por la pandemia”. Al respecto explicó que deben bajar los casos y que los resultados de las medidas “se verán en los próximos días”.

Durante una entrevista que brindó a C5N, el mandatario fue consultado por las clases presenciales y virtuales que se dictan en territorio bonaerense, mientras que en Ciudad de Buenos Aires, al menos esta semana, no hubo clases: “Encontramos la provincia en el peor estado, no hay una sola cosa que hayan hecho en 4 años por la educación, entonces decir que defiende la educación es inconducente”. Además remarcó que “en Capital Federal hoy no hay clases y nosotros tenemos en toda la Provincia, en la medida que la situación lo permita”.

De esta forma, Kicillof señaló que “lo que deberíamos hacer es hablar con los expertos para cuidarnos entre todos. Están los que piensan en el otro y tratan de sacar provecho y de sacar una ventaja y creo que en política esto puede tener un efecto temporal, pero como ocurrió ahora, después subieron los contagios y eso se revirtió”.

Respecto de la campaña de vacunación y los anuncios que el gobierno provincial hará el sábado 29 de mayo, el gobernador remarcó que “a medida que recibimos las vacunas las vamos aplicando a un ritmo mayor y eso nos permite concluir con uno de los objetivos más grandes”. En ese sentido dijo que, en medio de tanta desolación, “nuestro pueblo también tiene que disfrutar cada vez que logramos avances”.