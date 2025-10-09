Kicillof en Ensenada: el Gobernador bonaerense encabezó una jornada de Salud Mental y contrapuso su modelo con el de Milei

A 17 días de los comicios nacionales, el gobernador Axel Kicillof recorrió la sala de Innovación y Tecnología en el Hospital El Dique y los avances de obra de un centro comunitario de salud mental en Ensenada. Allí contrapuso su modelo de gestión con el del presidente Javier Milei, quien transita varios frentes abiertos entre los allanamientos por la causa ANDIS, el pedido de reimpresión de boletas y la suba del dólar. “Frente a un Gobierno nacional que propone destruir todo, nosotros no planteamos soluciones mágicas, sino un Estado comprometido en cuidar a los y las bonaerenses”, afirmó el mandatario en la 6° Jornada Provincial de Salud Mental, en la que participaron más de 2 mil profesionales de la salud.

El acto fue en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación “El Dique”, y participaron el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; y el intendente local, Mario Secco. En ese marco, el mandatario dijo que “a los desafíos que ya estaba enfrentando nuestra sociedad, se sumaron todos los problemas que genera la deserción y la ausencia de un Gobierno nacional que se propone destruir al Estado”. “Se trata de un ataque contra los médicos, los enfermeros y todo el personal que atiende a los bonaerenses en los hospitales públicos: destruir el Estado es destruir el futuro y la perspectiva de una vida mejor”, ponderó.

“A pesar de este contexto tan adverso, la Provincia continúa transformando el abordaje de la salud mental para introducirla como una parte central y constitutiva de la atención y los cuidados”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Mientras la Nación no se hace cargo de sus obligaciones, nosotros continuamos inaugurando centros comunitarios de salud mental e invirtiendo para seguir mejorando la infraestructura hospitalaria”.

El detalle de las jornadas

Bajo el lema “Ante la complejidad actual, organizar la salud”, el encuentro cuenta con 26 mesas de debate, la exposición de 190 trabajos y un área con 36 stands. Al respecto, el ministro de Salud aseguró que “estas jornadas expresan nuestra concepción de que para llevar adelante una reforma integral de la salud mental es necesario una planificación con eje en la escucha y en la participación de la comunidad”

Además, se presentó el balance público del Plan Provincial de Salud Mental 2022-2027, que registra un cumplimiento del 92,3% de las metas propuestas y promueve la sustitución progresiva del modelo asilar-manicomial por uno de atención comunitaria e integral. En ese sentido, la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels, explicó que durante su gestión “se ampliaron los dispositivos de base comunitaria, se crearon nuevas salas y se externó al 70% de los pacientes que se encontraban en manicomios”. “El alto cumplimiento del Plan Provincial, dos años antes de su culminación, refleja el nivel de compromiso que tiene la Provincia en implementar una verdadera reforma estructural en materia de salud mental”, indicó.

“Estos avances sobre la salud mental son fruto de un extraordinario trabajo en conjunto con la Provincia: aquí se ve un Estado presente que no esquiva sus responsabilidades, sino que piensa en su pueblo y brinda respuestas a cada una de sus necesidades”, resaltó Secco. Las autoridades recorrieron los avances de la obra de construcción del nuevo edificio para el Centro Comunitario de Salud Mental “Beatriz Perosio”, ubicado en el predio del Hospital El Dique, y la sala de Innovación y Tecnología creada con fondos de la Fundación Banco Provincia para ofrecer un abordaje integral a pacientes con diagnósticos neurológicos y traumatológicos.

Por último, Kicillof concluyó: “Seguiremos siendo red y escudo ante el desastre que está generando Javier Milei con sus políticas: estamos orgullosos de defender y acompañar a las y los trabajadores que se reúnen para reflexionar y construir una sistema de salud mejor”. Estuvieron presentes el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Salvador Giorgi; la subsecretaría de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; y su par de Derechos Humanos, Matías Moreno.