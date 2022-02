Hackearon todas las redes de un diputado y robaron 2 millones de pesos

La víctima es el legislador bonaerense, Rubén Eslaiman. Dos conocidos cayeron en la estafa. La UFI N°1, a cargo de Ana Medina, investiga el hecho.

El diputado provincial del Frente de Todos, Rubén Eslaiman, está viviendo un verdadero “calvario”, ya que desde el lunes por la mañana fue víctima de un hackeo en todas sus redes sociales: WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook y su cuenta en Google. Lamentablemente dos personas fueron víctimas de la estafa por cifras cercanas al millón de pesos cada una. La UFI N°1, a cargo de Ana Medina, investiga el hecho.

Según detallaron a El Destape, desde el entorno del legislador contaron que “el lunes a primera hora, Rubén (Eslaiman) se da cuenta que algo estaba pasando ya que desde su entorno empezaron a escribirle porque habían recibido un mensaje de él pero con otro número celular”.

En ese instante pudo corroborar que su cuenta de Instagram estaba cerrada y no podía acceder. Lo mismo le ocurrió con Facebook. Vale remarcar que tanto Instagram como Facebook y WhtasApp son de la misma empresa. En cambio Twitter aún lo tenía, por lo que advirtió de la situación a través de dicha red social el lunes al mediodía.

Luego de ello, Eslaiman se comunicó con el área de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y realizó la denuncia. Desde dicho espacio le informaron que el delito comenzó el 19 de enero pasado, cuando “intentaron abrir su cuenta de gmail y no pudieron”. Aparentemente los intentos de hackeo continuaron días después.

“El lunes a la mañana, desde otro número de teléfono pero con la misma foto, comenzaron a mandar mensajes a WhatsApp pidiendo dinero”, detallaron a este medio desde el entorno de Eslaiman. “Lamentablemente dos personas fueron víctimas y le dieron dinero a los estafadores”, agregaron. Desde Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires informaron que los estafadores “usaron distintos IP que estaba trianguladas con distintos lugares de los Estados Unidos y Austria”.

A través del WhatsApp hackeado se comunicaron con ministros nacionales, provinciales, diputados y diputadas de las distintas fuerzas, entre otros. Actualmente, Rubén Eslaiman recuperó todas sus redes sociales.

En diálogo con Radio 10, el diputado explicó que “entraron a hotmail, después google y bajaron los contactos y desde un celular nuevo formaron un grupo de whatsapp”, y agregó que “no es una persona sola, es una organización. Cuando me doy cuenta de la gravedad de este hecho, ahí es donde me comunico con la gente de Cibercrimen”.

Tras lo vivido Eslaiman recomendó tomar medidas de seguridad: “Yo les recomiendo a todos, tanto en Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Google, que tengan doble clave para que no puedan entrar fácilmente; porque después que terminaron con el WhatsApp, me entraron a Instagram y me lo hackeron”.

Desde Cibercrimen recomendaron “que usen la verificación en dos pasos en sus redes sociales, que las contraseñas no sean las mismas para todo, y que observen con detenimiento cada mail que podría ser una amenaza que le están intentando abrir la casilla”.