Es ley: Los niños y niñas en situación de adoptabilidad tendrán IOMA

En pos de ampliar y otorgar nuevos derechos, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que había enviado la Cámara baja y que “garantiza a los niños y niñas en situación de adoptabilidad y sin cuidados parentales, el acceso a una cobertura de salud integral”, a través de la obra social IOMA.

Sobre el proyecto la senadora provincial del Frente de Todos, María Elena Defunchio, detalló: “Sabemos que los niños y niñas necesitan de la cobertura particular, si bien están cubiertos dentro del sistema público, este proyecto otorga la posibilidad de elegir a un médico o médica en particular”. La iniciativa fue aprobada por unanimidad. De esta forma, se realizarán modificaciones en las partidas presupuestarias para que el Instituto de Obra Médico Asistencial, otorgue la cobertura del 100% a los chicos y chicas.

La propuesta había sido presentada dos años atrás por diputada bonaerense de la misma fuerza, Susana González. El proyecto debía tratarse durante el mes de noviembre o perdía estado parlamentario.

La última sesión de Diputados, la autora de la iniciativa, minutos antes de realizarse la votación, explicó que “hace dos años, Juan Bautista y Hernán Améndola me vinieron a ver y me presentaron el proyecto. Me invitaron a visitar el hogar Ángel Azul y allí conocí a Elena Pica que es la fundadora del hogar. Después de una tragedia familiar que vivió, hoy tiene muchísimos hijos e hijas del corazón y en ese hogar se les da una segunda oportunidad a cada uno de ellos”.

Además, detalló que “son hogares donde aquellos que lo llevan adelante dan todo de sí y mucho más". Y sumó: "Después de dos años y gracias al apoyo de todos mis compañeros y compañeras de bloque, y de los distintos bloques que se interesaron hoy podemos aprobar este proyecto. Esperamos que el Senado lo transforme en Ley”.

Actualmente, unos 2.437 niños y niñas están en condiciones de ser adoptados u adoptadas. De este total, 794 se encuentran en distintas instituciones y 1.643 están en distintos en ámbitos familiares.