En PBA, si rompes el aislamiento podés ir preso hasta 2 años

Aquellos bonaerenses que, al regresar al país, no hacen el aislamiento de 4 días en hoteles y 3 días en sus hogares fueron denunciados penalmente por el gobierno provincial y podrán ir presos hasta dos años. Además los multan por $4.300.000.

El gobierno bonaerense continúa con la medida política de obligar a los y las bonaerenses que, al regresar al país, deben hacer el aislamiento de 4 días en hoteles y 3 días en sus hogares. El objetivo es tratar de frenar que la variante Delta ingrese a la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, según confirmó el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, desde el primero de julio a la fecha, “regresaron 191 bonaerenses”. El 75% de ellos, es decir 143 personas, cumplieron el aislamiento. “Sólo 9 incumplieron la normativa, esto es un 5%”.

En ese sentido, el funcionario explicó un último caso, que lo calificó como testigo y explicó que “un señor de San Isidro, a pesar de haber declarado el hotel donde iba a realizar el aislamiento, no lo hizo. Llamamos al lugar, constatamos que no estaba presente, verificamos en el lugar que la persona no estaba allí, y también verificamos que tampoco estaba en su domicilio, o sea doblemente irresponsable. Por ese motivo efectuamos una denuncia penal contra la persona”. “En la provincia de Buenos Aires no hay lugar para la anarquía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, sentenció Bianco.

¿Qué dice la denuncia? El hombre de San Isidro, al igual que los otros ocho bonaerenses, fueron denunciado por incumplir el artículo 205 del Código Penal de la Nación, que dice: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Carlos Bianco firmó la denuncia penal durante la conferencia de prensa

Además, según explicaron fuentes del área de Gabinete a El Destape, “la denuncia se radica en el Juzgado Federal de turno en el departamento judicial de La Plata. Allí se recibe y envían la denuncia al Juzgado con competencia en razón del territorio, en este caso en San Isidro”.

Una vez radicada la misma en el departamento judicial, “en el Juzgado se da intervención al fiscal y comienza la investigación”. A partir de ese momento, el funcionario público está facultado “a llamar al gobierno provincial para ratificar la denuncia”, señalaron.

Además de la denuncia penal, cada una de las personas fue multada con hasta $4.300.000. El monto económico responde al sistema de multas que el gobierno bonaerense estableció en el verano cuando se generó un rebrote de coronavirus. Para que las fiestas clandestinas mermaran el Estado provincial facultó a los municipios a labrar actas con multas económicas.

La normativa provincial detalla cómo se debe realizar el aislamiento colectivo. La misma señala que “aquellas personas que tengan domicilio o residencia permanente o transitoria en el territorio de la provincia de Buenos Aires y resulten negativo en la prueba para SARS- CoV-2, deberán cumplir con el aislamiento obligatorio por el término de 4 días en los hoteles, albergues o establecimientos habilitados al efecto, completando dicho aislamiento en sus domicilios declarados por el término de 3 días adicionales”.