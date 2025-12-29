Desde el gobierno bonaerense prendieron las alarmas respecto del vencimiento de deuda por más de 4 mil millones de dólares que desde Nación aún no confirmaron cómo lo pagarán. “Un default es una tragedia”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco durante la última conferencia del año. En las últimas horas, el presidente Javier Milei, y el equipo económico del Gobierno debieron salir a desmentir que Argentina pueda entrar en default a inicios de enero, al rechazar versiones de que todavía no están asegurados todos los fondos necesarios para los vencimientos de 4.300 millones de dólares del próximo mes.

De esta manera, los libertarios salieron al cruce de una nota del diario Clarín que asegura que "a dos semanas de un vencimiento de deuda externa por US$ 4.225 millones, el ministro de Economía admite que el Tesoro solo tiene asegurados US$ 1.800 millones y acelera gestiones para completar los fondos antes del 9 de enero de 2026".

Ante la consulta de El Destape a dicha situación, Carlos Bianco dijo que “no es una buena noticia que se esté hablando de default y nunca es una buena noticia el default”. En ese sentido hizo una pregunta retórica: “¿Vos te pensás que lo va a pagar Milei o las empresas concentradas de la Argentina? si hay un default, paga el pueblo siempre”.

“Nosotros apelamos a la responsabilidad del gobierno nacional, que ya recibió desde el exterior cuantiosísimos fondos. Deberían tener los cuatro mil doscientos veinticinco millones (para el pago de la deuda), porque no hace mucho recibió 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y tiene un swap del gobierno de la República Popular China. O sea que no le deberían faltar recursos”, destacó el funcionario. Finalmente, Bianco chicaneó al gobierno libertario y remarcó que “lo único que aumentó durante todo este tiempo es el pago de deuda”.

Los vencimientos de enero de 2026

La furiosa desmentida del Gobierno viene dada porque, la semana pasada, el mismo Luis Caputo admitió que desistirá de la opción de emitir deuda con legislación extranjera para afrontar una parte del pago. “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, contestó Caputo entonces frente a la pregunta de un seguidor en redes sociales.

El Gobierno ya cuenta con cerca de 1.800 millones de dólares producto de compras en el mercado y de la colocación de BONAR 2029, a lo que debe sumarse los 700 millones de dólares que va a reunir con la concesión de las represas del Comahue. El resto del dinero puede surgir de nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios, de la firma del repo que se negocia con bancos o de la activación de otro tramo del swap con Estados Unidos, aunque esta última opción no fue mencionada últimamente por las autoridades.