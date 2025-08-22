Axel Kicillof se reunió con el Ministro del Interior de Chile por los incidentes en Avellaneda y anunció un "grupo de seguimiento"

Axel Kicillof se reunió con el Ministro del Interio de Chile, Álvaro Elizalde, quien llegó al país para seguir de cerca la situación de los ciudadanos chilenos internados tras la violencia ocurrida en el estadio de Independiente. En la reunión evaluaron cómo seguir la situación de los heridos y destacaron la creación de un grupo de "seguimiento".



En sus redes sociales, el gobernador de la Provincia indicó: "Nos reunimos con la delegación de autoridades del gobierno de la vecina República de Chile, encabezada por el ministro del Interior Alvaro Elizalde y el embajador José Antonio Viera Gallo, para intercambiar información acerca de los hechos de público conocimiento".

En el mismo mensaje indicó: "Repasamos la situación de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos y de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América". Por otro lado, destacó que se conformó "un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas y fueron atendidas por el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires; así como también de la situación procesal de quienes permanecen detenidos".

Con respecto a la investigación indicó que eso "seguirá su curso en sede judicial. Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad".