Augusto Costa: “Estamos viendo una recuperación"

Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, tiene la tarea de coordinar y potenciar el desarrollo de las industrias, pymes y cooperativas en todo el territorio bonaerense. Con el inicio de la pandemia las prioridades de su gestión cambiaron completamente. Vicepresidente segundo de Vélez, toca el bajo en la banda “Remanentes”, la cual considera “su cable a tierra”.

Con un rol completamente bonaerense, Costa se metió de lleno en el inicio de la temporada de verano y defiende a capa y espada que siga de pie. Tratando de dejar atrás el mote de haber sido el creador del programa “Precios Cuidados”, en su paso por nación de la mano de Kicillof, el ministro bonaerense detalló cómo afectó su vida la pandemia, cómo es gestionar uno de los ministerios más importantes y los desafíos para este 2021.

“Sabemos que el impacto económico del Coronavirus fue fuerte, porque la caída de la actividad económica fue heterogénea y ahora estamos viendo una recuperación en los últimos meses, particularmente los sectores que se vinculan con la construcción y la industria automotriz. También hay sectores que vienen más rezagados y vamos a trabajar para que puedan recuperarse. Es un año particular pero gracias a las respuestas del Estado se pudo sobrellevar de la mejor manera posible”, detalló consultado por El Destape respecto del balance que realiza del primer año de gestión, y agregó: “La gran enseñanza de la pandemia es que es necesaria una coordinación absoluta entre el estado Nacional y Provincial y los Municipios y los sectores productivos de trabajo para salir adelante”.

¿Cómo viene la temporada de verano?

Hay que celebrar que haya temporada en estas circunstancias. En el mes de enero estamos viendo que, respecto al año pasado, la cantidad turística está en un 40%, 45% por debajo. El sector de la hotelería es la que más le pegó, pero la temporada está cumpliendo las expectativas que tenemos.

Respecto del sector hotelero, ¿están evaluando medidas para ayudar a ese espacio?

Los hoteles son los que más están sufriendo en el sector del turismo. Estamos evaluando medidas para acompañar y en cuanto tengamos la posibilidad lo haremos. El Fondo Especial Municipal para la Reactivación del Turismo y la Cultura es una de las medidas, además hubo y hay programas y ayuda de Nación y Provincia también.

¿Y para los teatros?

La oferta teatral en Mar del Plata está muy afectada. La actividad está funcionando con todos los protocolos y aforos pero también la gente no está yendo. Incluso hubo algunas obras que se bajaron. Hay dos factores centrales, el primero es que hubo una caída de los ingresos importante porque el Coronavirus generó en el mundo una caída en el poder adquisitivo. Y además el miedo de la gente a realizar actividades también funciona como un factor, más allá que desde la Provincia garantizamos las condiciones de cuidado, hay factores que hacen que la gente no esté yendo a los teatros.

¿Hasta cuándo continuarán estas nuevas medidas de restricción?

Depende si se consolida la actual tendencia a la caída de los casos o no. La decisión del Gobernador fue tomar medidas que permitan preservar la salud y que no se desborde el sistema sanitario, pero que se realicen todas las actividades que se puedan. Ni bien se puedan ampliar lo vamos a hacer. En diciembre llegamos a tener 1000 contagios promedio por día, y ahora llegamos a los 4.500 por día. Hasta que no haya una clara tendencia a la reducción de los contagios no hay razón para tomar medidas que pueda ir en contra de este objetivo.

Puertos bonaerenses

La provincia de Buenos Aires cuenta con más de 200 puertos, en su mayoría privados y recreativos pero también comerciales e industriales. De esa cantidad, 8 poseen fines comerciales e industriales y solo el puerto de Olivos tiene fines recreativos. La Subsecretaría de Asuntos Portuarios depende de Augusto Costa.

¿Cuáles son los proyectos para el sector portuario en 2021?

Nosotros entendemos que los puertos son parte del sistema logístico y productivo de la Provincia y tienen que estar al servicio de la competitividad y la producción y eso hace que uno tenga una visión integral sobre el desarrollo portuario. Cuando asumimos nos encontramos con una ausencia integral de visión y gestión en materia portuaria. Los de la provincia de Buenos Aires o son privados o fueron consorciados, y cada puerto quedó desarticulado. Queremos fortalecer la matriz logística a partir del desarrollo del transporte ferroviario y el mejoramiento del rol de los puertos.

¿Cómo lo van a hacer?

Queremos maximizar el potencial de cada puerto y, a partir de diferentes acuerdos con Nación, queremos ir desconcentrando la matriz de puertos que tiene la carga muy concentrada. Tenemos el objetivo de tener un criterio y una lógica integral que nos permita focalizar nuestra gestión, es un proceso que involucra muchos desafíos.

Pero actualmente con los puertos privatizados o consorciados, la provincia de Buenos Aires no recibe ingresos de ese sector que es muy importante en términos económicos…

En la medida que se privatizaron y se consorciaron los puertos la Provincia dejó de tener ingresos directos. Hoy la Provincia no recibe ningún tipo de ingresos de manera directa de los puertos, aunque sí el movimiento de la carga está alcanzando por los impuestos provinciales. Estamos revisando la cuestión relacionada con cómo ingresan y se distribuyen los recursos de los puertos para generar un estado más equitativo y razonable. Hay puertos que funcionan mejor que otros.

En algunos medios se hablaba de una proyecto de ley para hacer modificaciones, ¿es así?

No hay ningún proyecto de ley que se esté discutiendo. Entre la pandemia y que recién terminamos de designar a los presidente de los consorcios es un periodo de evaluación y ver la mejor forma de gestión por parte de la Provincia.

¿Qué puertos que funcionan mejor que otros?

Durante la pandemia los puertos de Bahía Blanca o Queuqen pudieron mantener su actividad e incluso crecer en el volumen de carga. Pero también hay puertos con problemas de infraestructura que requieren más apoyo. El puerto de La Plata es el más moderno de la Provincia y tiene una capacidad de mover 450 mil contenedores por año y está moviendo entre 2 mil y 3 mil contenderos; es un puerto que tiene muchísimo potencial y está completamente subutilizado. Vamos a trabajar para potenciarlo.

Código Provincia y ayuda a los sectores del turismo

El ministerio de Producción lanzó en 2020 el Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística que tiene como objetivo brindar ayuda económica a los municipios que posean espacios culturales y turísticos. Ya se realizaron dos entregas de fondos; la primera fue en septiembre pasado por $300 millones y la segunda a principio de la semana por $500 millones más, alcanzando los $800 millones.

¿Analizan realizar una tercera entrega del Fondo?

Lo vamos a continuar porque es una política estructural de nuestro gobierno. El Fondo está basado en el armado de un catálogo donde están todos los espacios y establecimientos culturales de la Provincia. Cuando llegamos vimos que no había ningún registro realizado y esta herramienta y nos sirvió para identificar cuáles son los espacios en la Provincia que llevan adelante estas actividades.

“Código Provincia en el Dorado” es una iniciativa que constó de 6 encuentros con artistas en el Salón Dorado de la Gobernación que fueron emitidos por la TV Pública y la plataforma de streaming Contar, ¿realizarán una segunda edición?

Con Código Provincia pudimos mostrar las bandas de trayectoria de nuestra Provincia y abrir las puertas de la Casa de Gobierno, una casa de gobierno que estamos recuperando porque los gobiernos anteriores no habían trabajado desde La Plata. El resultado fue muy lindo, pudimos mostrar de una manera extraordinaria en términos culturales y probablemente hagamos un segundo ciclo porque estamos muy satisfechos con esta edición.

En los ratos en que no sos ministro tocas el bajo en tu banda “Remanentes”, ¿Tocarías el tema ABCD?

(Entre risas respondió): Somos otros género, más rock, pop, indie, vamos más por esos registros pero estamos dispuestos a todo.

Si tuvieras que sumar a un miembro del Gabinete a tu banda, ¿Quién sería y qué le harías tocar?

A Carli Bianco (jefe de Gabinete) porque es multifunción. Quiero que toque algo. Si a partir de estar nota se anima a agarrar un tok tok será bienvenido. Carli no toca nada pero tiene espíritu rockero; acorde y guitarra podemos aprender todos.