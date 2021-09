Álvarez Rodríguez: “Escuchamos las urnas y reactivamos el gobierno”

La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, en diálogo con El Destape radio se refirió a la modificación en el Gabinete bonaerense. “Estamos trabajando, cambiando rumbos y proponiendo todo para salir de la etapa de la pandemia”, dijo.

Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que juró el martes de esta semana, dialogó con El Destape Radio y se refirió a la modificación en el Gabinete bonaerense: “Escuchamos las urnas y reactivamos nuestro gobierno”, afirmó. Además remarcó que “estamos trabajando, cambiando rumbos y proponiendo todo para salir de la etapa de la pandemia y pasar a la etapa de la reactivación económica".

En tanto la funcionaria advirtió que “vivimos una elección atípica en provincia de Buenos Aires y las urnas nos dieron un mensaje, y es que la sociedad no estaba conforme con lo que estábamos haciendo. Fue muy difícil transmitir esperanza y otro tipo de políticas”. También explicó que “es un tiempo muy duro y muy difícil y esto es lo que se expresó. Hubo también mucha gente que no fue a votar por una cuestión multicausal: miedo, apatía, los que estaban enojados pero no querían votar a Macri y a Vidal”. “Escuchamos las urnas y reactivamos nuestro gobierno” , reiteró.

Asimismo destacó que “este cambio de etapas, esta etapa de tener pocos contagiados e internados tiene que ver con la extraordinaria campaña de vacunación que hicimos. Hoy tenemos 11 millones de primeras dosis aplicadas y 7 millones de bonaerenses completaron el esquema de vacunación”.

Respecto de sus nuevas tareas indicó que “el ministerio de Gobierno está en diálogo con los 135 distritos y lo central es poder escuchar”. Además explicó que “en la Provincia la actividad industrial está por encima de 2019, hay cosecha récord, pero necesitamos que esto llegue a cada familia y ese es el desafío, llevar el gobierno a cada municipio”.

Por otra parte, planteó que “nosotros en vez de enojarnos con la gente que no nos votó damos nuestros debates entre nosotros” y destacó que “los anuncios tienen que ver con gobernar y con un cambio de etapa por los índices sanitarios”.

Finalmente se refirió al Frente de Todos y a sus principales articuladores y ponderó: “Máximo Kirchner y Sergio Massa son dos personas de diálogo y trabajan todos los días para tener acuerdos con la oposición”. “Nosotros sin quórum pudimos avanzar con leyes como el aporte de las grandes fortunas, la de aborto, ganancias, teletrabajo, leyes importantes”, concluyó.