El Gobierno de Axel Kicillof superó los $10.800 millones de inversión en equipamiento para cocinas y comedores escolares que forman parte del Servicio Alimentario Escolar (SAE). A través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la Provincia ya entregó elementos en más de 8.000 establecimientos de los 135 municipios bonaerenses, en el marco de un programa que alcanza diariamente a más de 2,5 millones de estudiantes.

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La iniciativa busca mejorar las condiciones en las que se preparan y sirven los alimentos en las escuelas públicas. Como parte de esa política, esta semana se realizaron nuevas entregas en San Pedro, Castelli y 25 de Mayo, con una inversión superior a los $63 millones destinada a 104 establecimientos educativos de los tres distritos.

Las jornadas incluyeron la distribución de equipamiento para renovar y fortalecer las instalaciones de las cocinas escolares, con elementos que permiten mejorar tanto la elaboración de las comidas como el servicio diario a los estudiantes.

Las nuevas entregas en el interior bonaerense

En San Pedro, el director del Servicio Alimentario Escolar, Juan Sorrentino, participó de la entrega junto a autoridades educativas locales. Se distribuyeron equipos para 40 establecimientos, entre ellos cocinas, heladeras, freezers, termotanques, procesadoras, hornos, batidoras, licuadoras, vajilla y utensilios.

En ese distrito, actualmente 12.579 estudiantes reciben asistencia a través del SAE. La incorporación de los elementos apunta a mejorar las condiciones de funcionamiento de los espacios donde se preparan y distribuyen los alimentos.

En Castelli, la entrega alcanzó a 22 instituciones educativas. La actividad estuvo encabezada por el director provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano, y el intendente interino, Sebastián Echarren, junto a autoridades regionales, municipales y educativas. En esa localidad, el servicio llega a 1.911 chicos y chicas.

Por otra parte, en 25 de Mayo se realizó una distribución destinada a 42 establecimientos. La actividad estuvo a cargo de la directora de Nutrición y Calidad de los Alimentos, Lucía Cacciutto. Con esta incorporación, se fortaleció el servicio que reciben diariamente 7.726 destinatarios.

En las tres localidades se entregaron cocinas, balanzas, termotanques, procesadoras, anafes, batidoras, licuadoras, mixers, carros de servicio, heladeras, freezers, vajilla y utensilios. También se incorporaron artículos específicos para establecimientos de educación especial.

Capacitación y acompañamiento nutricional

La política de fortalecimiento del SAE no se limita a la compra y distribución de equipamiento. Según informó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el programa también contempla la capacitación del personal auxiliar y el acompañamiento de profesionales especializados en nutrición.

Una de las herramientas utilizadas es el Curso de Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar, mediante el cual se capacita a quienes trabajan en la preparación y distribución de las comidas. La formación incluye contenidos sobre manipulación segura de alimentos y elaboración de menús, y permite obtener un carnet oficial.

A su vez, a través del proyecto Nutricionistas en Territorio, un equipo de profesionales trabaja en las 25 regiones educativas bonaerenses para acompañar el funcionamiento del servicio y aportar criterios vinculados con la nutrición y la calidad de los alimentos.

Con más de 8.000 escuelas equipadas y una inversión que supera los $10.800 millones, el Gobierno provincial busca sostener y mejorar la infraestructura del programa alimentario, que diariamente brinda cobertura a más de 2,5 millones de estudiantes.