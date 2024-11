Controladores aéreos levantaron las medidas de fuerza programadas

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) suspendió las medidas de fuerza previstas para este miércoles 20 y para el viernes 22 de noviembre. Ya se habían suspendido las del sábado 16 y del lunes 18 de este mes.

La semana pasada, Atepsa había anunciado un cronograma de protestas para los días siguientes. "Adoptaremos medidas legítimas de acción sindical a partir del 16 de noviembre, y que continuarán a lo largo del mes", expresó el comunicado, y agregó: "La medida legítima de acción sindical sólo afectará despegues de aeronaves en todos los aeropuertos del país, es decir solamente afectará autorizaciones en tierra. Tampoco se recibirán planes de vuelo en el horario que afecte la medida".

El jueves 14, el gremio anunció a través de una nueva comunicación que quedaban suspendidas las medidas de fuerza para el 16 y 18. "Se abrió una mesa de negociación entre la entidad sindical, EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) y la Secretaria de Transporte a los efectos de solucionar el conflicto. Por tal motivo, el Plenario Nacional aprobó por amplia mayoría, postergar las medidas legítimas de acción sindical los días sábado 16 y lunes 18, como muestra de buena fe en las negociaciones colectivas", explicó el sindicato.

"Les comunicamos que en el día de la fecha se realizó una Asamblea General de trabajadores de EANA con el fin de analizar la propuesta realizada por el empleador en el marco del Conflicto Art. 80 del CCT 1512/16. A tal efecto, informamos que el mismo contó con la presencia de más de 650 compañeros/as, delegados/as de base, delegados/as congresales y Secretariado Nacional de todo el país, que nos acompañaron de forma virtual. En el mismo, se acordó la apertura de una mesa de diálogo responsable que analizará distintas propuestas realizadas por la entidad sindical a fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores", señaló Atepsa, y agregó: "Esto conlleva a la suspensión de las medidas legítimas de acción sindical propuestas por ATEPSA para los días 20 y 22 de noviembre, para mantener la buena fe en las negociaciones".

ATE convocó a un nuevo paro nacional para el 5 de diciembre

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un nuevo paro nacional por 24 horas para el jueves 5 de diciembre, en el marco de los despidos de trabajadores estatales desde que Javier Milei asumió en la Presidencia en diciembre de 2023. Además, rechazaron los exámenes de idoneidad que el Gobierno pretende tomar en la Administración Pública.

La convocatoria al paro se definió por unanimidad en el plenario de delegados que se realizó el martes. "Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos”, declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.