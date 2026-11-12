En su primer elección, Milei pedía quitar el culto católico en unión al Estado

La plataforma electoral con la que La Libertad Avanza compitió en las elecciones legislativas de 2021, con Javier Milei como primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, apoyaba de forma explícita reformar el artículo 2 de la Constitución Nacional. Ese artículo establece que "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". En coincidencia con espacios de izquierda, el documento, presentado ante la Justicia Nacional Electoral, también proponía quitar los símbolos religiosos de todas las dependencias públicas y terminar con los beneficios fiscales de las iglesias.

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Esa plataforma contrasta con la imagen que mostró el Presidente durante la visita del papa León XIV a la Argentina, que comenzó el domingo 8 de noviembre.

Qué decía la plataforma de La Libertad Avanza sobre la religión

El capítulo "Religión" de las Bases de Acción Política parte de una definición: la Argentina "está atravesada por la diversidad cultural y religiosa" y los países "no tienen una identidad única". A partir de ahí, la alianza proponía:

Reformar el artículo 2. El texto lo dice en una línea: "Apoyamos la reforma del artículo 2° de la Constitución Nacional".

Eliminar los símbolos religiosos. "Los símbolos religiosos deberán ser eliminados en todas las dependencias públicas como edificios, oficinas, escuelas públicas o privadas, dependencias de las F.F.A.A, F.F.S.S. y Policías Federales, provinciales", detalla la plataforma.

Terminar con las exenciones impositivas de los cultos. Pertenecer a una confesión "no redundará nunca en beneficios como exenciones tributarias de ningún tipo", sostiene el documento, que plantea eliminar "cualquier tipo de privilegio" en el trato económico y fiscal a las entidades privadas, "sean religiosas o no".

Igualdad de todos los credos. La plataforma pedía garantizar la igualdad ante la ley de todos los cultos "independientemente de su extensión geográfica o cantidad de adherentes" y la libertad de conciencia de quienes no profesan ninguna religión.

La religión como opción personal. El texto la define como "una opción personal válida", garantizada en el ámbito privado, en los templos y en los espacios públicos.

Un Estado sin "tutor moral" y una educación laica

El tono secular atraviesa otras partes del documento. En la sección "Convicción liberal", la alianza afirma que "no hay organización institucional o Estado que deba ejercer el rol de tutor moral de sus ciudadanos" y define al liberalismo como una doctrina "contraria a dogmas que solo traen atraso, pobreza intelectual y económica".

En el capítulo de Educación, la plataforma se compromete a garantizar "los principios de gratuidad, laicismo y equidad" de la educación pública estatal.

De la reforma del artículo 2 a "la fe enaltece nuestras almas"

En su discurso de bienvenida a León XIV en el Palacio Libertad, Milei destacó la unión histórica entre la Argentina y la Iglesia. Recordó al beato Mamerto Esquiú, el fraile que en 1853 pidió acompañar la nueva Constitución, la misma que incluye el artículo 2 que su plataforma de 2021 proponía reformar.

"La fe enaltece nuestras almas. La fe nos permite ver más allá de nuestro presente inmediato", dijo el Presidente ante el Papa, y definió a la fe como una "piedra angular" de la que emanan las virtudes.

Qué dice el artículo 2 de la Constitución

El artículo 2 de la Constitución Nacional establece: "El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". El texto no declara al catolicismo religión oficial del Estado, pero es la base del sostenimiento económico que el Estado le brinda a la Iglesia católica. El artículo se mantuvo sin cambios en la reforma constitucional de 1994.