El plan de privatización de la red vial, impulsado por el gobierno libertario, habilitó la instalación de peajes en las tres rutas nacionales que atraviesan Formosa. Desde el Gobierno de Gildo Insfrán rechazaron la medida y advierten sobre el deterioro acumulado desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

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Desde el inicio de la gestión libertaria, el gobernador Gildo Insfrán cuestionó la decisión de dejar obras estratégicas en manos privadas. "¿Les parece que el privado va a venir a hacer una ruta en Ramón Lista?", dijo en mayo de 2025 durante el almuerzo del Día del Trabajador en el Sindicato Vial, en referencia a uno de los departamentos más remotos y de difícil acceso de la provincia, en el extremo oeste.

Durante esa intervención el mandatario provincial advirtió por el estado de abandono de las rutas nacionales, la inseguridad vial y afirmó que Formosa sostendría el mantenimiento pese al ajuste. "Nuestra patria no es una Sociedad Anónima que se pueda privatizar ni vender", subrayó, y acusó al Gobierno nacional de pretender un país "sin rutas, sin viviendas, sin energía ni escuelas nuevas".

La privatización de distintas rutas nacionales quedó establecida en el decreto 1358/2026, firmado el 12 de noviembre por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa incorporó 27 rutas de todo el país al régimen de concesión privada y le dio a Economía doce meses para llamar a licitación. En el anexo figuran la ruta 11 en su tramo formoseño y las rutas 81 y 86. Las concesiones todavía no fueron adjudicadas y no están definidas las tarifas ni las ubicaciones de las cabinas.

Desde la Provincia sostienen que lo recaudado con el peaje no alcanzaría para pagar las obras porque las rutas formoseñas necesitan reconstrucción en varios tramos. “¿A quién se le ocurre que va a venir una empresa privada a hacer todos los arreglos que hay que hacer en la ruta 86 o la 81 y va a recuperar esa inversión con peaje?”, planteó a medios locales el ministro de Economía de Formosa, Jorge Ibáñez, que calificó la medida de “descabellada” y “desconectada” de la realidad regional.

La consecuencias de la privatización

El nuevo esquema libertario establece la concesión de las trazas a empresas privadas que cobrarán peaje y, a cambio, deberán operarlas y mantenerlas. Desde la Provincia sostienen que en Formosa “ese negocio no cierra” y que el costo lo terminaría pagando dos veces el usuario. Esto se debe a que parte del impuesto a los combustibles está asignada a infraestructura vial y que con esos fondos se mantenían estas rutas sin cobrarle al usuario, a través de contratos que Nación dio de baja. El administrador general de Vialidad Provincial, Javier Caffa, explicó a El Destape que quien circule por Formosa pagaría “otra vez” por la misma ruta: “Es decir que hay una doble imposición”.

El funcionario también planteó la posibilidad de que ninguna empresa se presente a la licitación por el tamaño de la inversión necesaria. En ese escenario, alertó, las rutas podrían seguir deteriorándose mientras se define cómo intervenirlas.

“El sistema de concesiones o de peaje no es aplicable a provincias como la nuestra, por la densidad de tránsito que tenemos, que no es suficiente como para recuperar una inversión de ese tamaño dentro de parámetros normales”, explicó Caffa.

En una concesión por peaje, la empresa recupera la inversión con lo que cobra a los usuarios. Con menos vehículos, la tarifa debe ser más alta o el plazo de concesión más largo para recuperar el mismo monto. El titular de Vialidad Provincial sostuvo que, con el bajo tránsito de las rutas formoseñas, los costos para quienes circulen deberían ser “muy considerables” para que una empresa pueda recuperar lo invertido.

El avance privatizador sobre la red vial nacional

El decreto es la cuarta etapa de la Red Federal de Concesiones, el programa con el que el Gobierno viene transfiriendo a privados la operación y el mantenimiento de la red vial nacional.

En marzo de este año se lanzó la licitación para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. En abril, un segundo decreto delegó en nueve provincias —Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, todas con gobernadores cercanos a la Casa Rosada— la facultad de otorgar concesiones por peaje dentro de sus territorios. En septiembre se adjudicaron 497,18 kilómetros de la ruta 11 entre Nelson, en Santa Fe, y Resistencia: en total, más de 3.900 kilómetros pasaron a manos privadas.

Nación también dio de baja los contratos que financiaban el mantenimiento. "Esos contratos CREMA que funcionaban bien, los que había, fueron dados todos de baja", señaló Caffa. Eran contratos de recuperación y mantenimiento de cinco años, en los que el Estado le pagaba a una empresa para dejar la ruta en condiciones y sostenerla, sin cobrarle al usuario, financiados con el porcentaje del impuesto a los combustibles asignado a infraestructura vial.

Desde el Gobierno provincial aseguran que Nación retuvo más de $50.000 millones de fondos nacionales destinados a infraestructura, y la autovía entre el Puente Blanco y la intersección de las rutas 11 y 81 continúa sin avances.

Rutas que necesitan reconstrucción

Para Caffa, el principal problema es que varios sectores no requieren solo mantenimiento, sino obras más profundas. El funcionario señaló que la evaluación debe hacerse por secciones y puso como ejemplo un tramo de la ruta 86 entre Villa General Güemes y Posta Cambio Salazar.

Allí, afirmó, “hay sectores de la ruta que están totalmente destruidos: no solo la calzada, sino ya totalmente el paquete estructural”. Según describió, en algunos puntos los vehículos deben circular por la banquina y la solución necesaria es “una reconstrucción total desde la obra básica, desde el terraplén”.

Según señaló, después de la reconstrucción corresponderían tareas de conservación como bacheo, señalización y mantenimiento de los márgenes. Caffa no estimó cuánto podría costar un eventual peaje. Explicó que primero habría que determinar la inversión necesaria en cada sección y establecer el plazo de concesión. Como referencia, mencionó períodos de 10, 20 o hasta 30 años, sin afirmar que alguno de ellos esté previsto en un pliego.

“Viendo el deterioro que tienen nuestras rutas y la densidad de tránsito, estaríamos hablando de valores excesivos que tendrían que pagar los usuarios”, sostuvo. Comparó la situación con zonas de alto tránsito, como los accesos a la Ciudad de Buenos Aires o sectores de Santa Fe y Córdoba, donde hay mayor circulación y un estado de calzada diferente.

La Defensoría del Pueblo provincial también cuestionó la viabilidad económica del esquema. Sostiene que, con el caudal vehicular actual, incluso tarifas elevadas serían insuficientes para cubrir la repavimentación, el mantenimiento y la ampliación de las trazas.

Menos personal y reclamo por obras

El Sindicato de Trabajadores Viales de Formosa informó que el Distrito 22 pasó de 115 trabajadores en 2023 a 65 en la actualidad, una reducción cercana al 43%. Además, su administrador renunció hace un mes y todavía no fue reemplazado. Según dijo a El Destape el secretario general del gremio, Carlos Salinas, el administrador “tuvo que renunciar por falta de recursos y por falta de apoyo del gobierno nacional”. “Están a la deriva, sin un administrador que los guíe”, agregó.

El dirigente también alertó por una obra paralizada en un puente de la ruta 11, en el cruce conocido como el viaducto de la Virgen. Según sostuvo, el puente actual está deteriorado y una eventual interrupción afectaría el acceso del transporte internacional.

Por su parte, el defensor del Pueblo provincial, José Leonardo Gialluca, advirtió que el decreto no contempla expresamente reparaciones ni obras estructurales. Por eso reclamó que en los pliegos “se prevean las inversiones obligatorias relacionadas con el recupero vial de estas trazas nacionales”.

Frente al sistema de peaje, Caffa propuso recurrir a contratos de recuperación y mantenimiento, conocidos como CREMA. Bajo ese esquema, el Estado paga a una empresa para intervenir y conservar la ruta sin cobrar directamente a los usuarios. El funcionario describió contratos de cinco años, con obras más importantes durante los dos primeros y tareas de conservación durante los tres restantes. Afirmó que el mecanismo se financiaba con recursos del impuesto al combustible y señaló que los contratos que existían fueron dados de baja.

Salinas también reclamó que se destinen esos fondos al mantenimiento vial. “Lo que hay que hacer es invertir los fondos que hoy están pagando todos los argentinos”, sostuvo. Caffa agregó que el deterioro de las rutas afecta la seguridad vial, la producción y el desarrollo regional. “No tener rutas en condiciones es un problema importante”, resumió.