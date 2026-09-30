"Las pretensiones de Trump": Espinoza cuestionó el alineamiento de Milei y rechazó el fallo de la Corte por la venta de tierras

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que limitó la venta de tierras a extranjeros y criticó una vez más el alineamiento del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos.

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"Mientras se llena la boca con un repentino sentimiento por Malvinas, nacido al influjo de las pretensiones geopolíticas de Trump, Milei consigue que la Corte Suprema avale su decreto que derogó la ley que protegía la soberanía y el dominio del territorio nacional", denunció Espinoza. En este sentido, reivindicó el planteo judicial presentado por excombatientes de Malvinas y cuestionó el impacto que tendrá la decisión del máximo tribunal sobre el dominio de las tierras argentinas.

El reclamo de los excombatientes de Malvinas

Espinoza sostuvo que fueron excombatientes de Malvinas quienes consiguieron una medida cautelar que frenó lo que calificó como el "ímpetu extranjerizador del suelo argentino" impulsado por Milei.

En ese sentido, afirmó que "fueron excombatientes de Malvinas los que consiguieron la medida cautelar que frenó el ímpetu extranjerizador del suelo argentino que impulsa Milei" y agregó que “ahora, con esta medida de la Corte, se abre la puerta a privados y Estados extranjeros para que se apropien de tierra argentina”.

El titular de la FAM también cuestionó el proceso institucional alrededor de la discusión y sostuvo que distintos sectores se habían pronunciado contra la posibilidad de una mayor participación extranjera en la propiedad de tierras.

“El pueblo en las calles, el Congreso y hasta la Justicia se habían pronunciado para que no haya otras Malvinas en el territorio argentino, pero la presión de Milei sobre la Corte logra privilegiar la apropiación de nuestras tierras y recursos en manos extranjeras”, remarcó.

Finalmente, Espinoza aseguró que continuará con el reclamo y vinculó nuevamente la discusión sobre la propiedad de las tierras con la soberanía nacional. "Seguiremos luchando. Las Malvinas son argentinas, pero el resto de nuestro territorio también lo es, diga Milei lo que diga y más allá de cualquier fallo inexplicable que consiga. Basta de entregar la soberanía. La Patria no se vende", concluyó.

El fallo del máximo tribunal

La Corte Suprema de Justicia revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, el cual derogaba la Ley de Tierras Rurales, tras determinar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no poseía la legitimación requerida para demandar.

La causa se había originado mediante una acción de amparo presentada por dicha entidad contra el Poder Ejecutivo, que obtuvo previamente un fallo favorable en la Cámara Federal de La Plata que había reanudado la vigencia de la ley 26.737 bajo el argumento de que la soberanía nacional constituía un bien colectivo amparado constitucionalmente.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal aclaró que, ante la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva, no se configuraba un caso o controversia judicial, y criticó además a los tribunales inferiores por admitir pretensiones alejadas de los recaudos constitucionales.

Finalmente, la Corte precisó que la resolución se limita estrictamente al aspecto procesal de la legitimación y no representa un pronunciamiento sobre la validez constitucional de fondo del DNU 70/2023, ni una injerencia en las atribuciones del Poder Legislativo.