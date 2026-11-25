La Cámara de Diputados convocó a una sesión para el jueves, en la que el principal tema a tratar será el presupuesto 2027. El temario incluirá proyectos cuyo tratamiento estaban previstos para la sesión que se cayó el miércoles pasado, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero excluyó al proyecto de "soberanía", que tenía como principal sponsor al asesor presidencial Santiago Caputo.

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La Cámara baja se reunirá a las 12 y debatirá, además de la reforma de la carta Organica del BCRA, el presupuesto 2027, un acuerdo de libre comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, celebrado en Brasil en 2025, y una enmienda al protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmada en 2023, y la designación de representantes para el comité de la Tortura. Estos últimos tres expedientes tienen media sanción del Senado.

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En la sesión de mañana, se debatirán otros expedientes, entre ellos, dos convenios sobre traspaso de competencias de la justicia nacional al poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno será sobre las competencias penales y otro sobre las funcion judicial en materia criminal y correccional de menores. Ambos vienen con media sanción del Senado.

Finalmente, se votará la modificación del artículo 2 de la ley Marco Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas –PyMEs y la declaración del día 3 de marzo de cada año como el “Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown”

El poroteo del presupuesto 2027

El oficialismo está en duda sobre el quórum y votos para el presupuesto 2027, según reportaban fuentes parlamentarias a El Destape. LLA tiene el mal antecedente de la sesión que se le cayó el miercoles pasado por motivos múltiples: el último lugar en el Consejo de la Magistratura, la ley de biocombustibles, impacto de la reforma electoral, que se debatía en el Senado, en algunos partidos, etc.

Del lado del radicalismo, estimaban que podía continuar la negociación, pero el acompañamiento está garantizado. En el PRO sostienen que propondrán "mejoras que están en conversación", pero acompañan "el espíritu general".

Distinto es el caso de Argentina Federal, que pedía respuestas a los pedidos de obras de infraestructuras para pasos internacionales, ciencia y tecnología, la ley de Bosques y cajas previsionales. En el caso del MID, masticaban bronca por haber sido atacados por trolls tras la sesión caída de la semana pasada

Por el lado de Provincias Unidas comenzó a abrirse una posibilidad para la LLA. Desde una fracción de la bancada provincial deslizaron negociaciones con el oficialismo para modificar el presupuesto 2027 para que se incluya un capítulo respecto a los biocombustibles. Las negociaciones se mañana y el jueves. "Si avanza ese trabajo, darían quórum", adelantaron.

Como lo manifestó en las comisiones, Unión por la Patria no acompañará el presupuesto 2027. Según habían argumentado voces de la bancada que preside Germán Martínez, rechazan el "dibujo de la proyección de inflación", están trabajando en un "plan de obras públicas de las provincias" y denunciaron la "falta de financiamiento" de organismos como el INTI o el INTA.