La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados continuó con las reuniones informativas del presupuesto 2027, con la presencia de funcionarios del ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Si bien el plan original de La Libertad Avanza (LLA) es tener el dictamen en la reunión de mañana, a estas horas ni desde el oficialismo ni desde los bloques aliados pueden confirmar que estén las firmas para enviar al recinto el cálculo de gastos e ingresos del ejercicio entrante.

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"No se sabe si están las firmas para el dictamen", afirmaron a El Destape fuentes parlamentarias. Al inicio del tratamiento en Hacienda y Presupuesto, el titular de esta comisión, Bertie Benegas Lynch, había puesto como norte dictaminar el miércoles 28 de octubre. Desde bloques aliados desconocieron si están dadas las condiciones para esto suceda mañana.

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Del lado de la oposición dura, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, afirmó que "hay un montón de cosas que tienen que ver con el presupuesto que no las estamos discutiendo".

"Hay una idea de que se pueda dictaminar mañana, cuando quieren sesionar el 18 (de noviembre). No entiendo por qué van a acelerar el dictamen del presupuesto cuando hay cosas que se podrían incorporar al debate y que se pondrían ahí una distancia enorme de tiempo, que facilitaría que demos ese debate", cuestionó. El oficialismo promovía un dictamen antes de las semanas en las que el Congreso frenará su actividad, por la visita del papa León XIV y las elecciones en Estados Unidos.

La reunión de comisión tuvo la exposición de los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. Los funcionarios de Sturzenegger se encargaron de defender la reducción del Estado en la gestión de Javier Milei.

"Tenemos un Estado que es mucho más chico de lo que recibimos en diciembre de 2023, con menos ministerios, menos cargos, menos organismos y 81.000 empleados públicos menos”, se jactó Fariña.

Por su parte, Cacace explicó que su cartera motoriza “los ahorros dentro del Estado y para los propios ciudadanos en términos de los impuestos, y también los ahorros en términos de los trámites y lo que se les facilita a las personas, a las empresas para poder llevar adelante sus actividades” y acotó que este "ahorro que se logra es el gran mérito de la gestión”.

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