El gobierno bonaerense intenta destrabar el presupuesto 2023

La Ley de Leyes no tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados y podría tratarse sobre tablas. El Fondo de Infraestructura, la clave del oficialismo para conseguir los votos.

A principio de noviembre el Ejecutivo bonaerense envió el proyecto de ley del Presupuesto 2023 a la Cámara de Diputados. El mismo quedó fijado en $6.916.477.492.700 y hasta el momento distintos ministros asistieron a la Legislatura para detallar las partidas presupuestarias designadas a sus respectivas áreas, pero las reuniones fueron de carácter meramente informativo.

Es decir, en términos legislativos, el Presupuesto 2023 no entró en estado parlamentario ya que el oficialismo no logró sesionar durante noviembre. Según pudo averiguar El Destape, “la semana que viene (miércoles 7 de diciembre) habría sesión”. Allí el Presupuesto "podría tratarse sobre tablas", ya que “no hay tiempo para debatirlo en comisiones”. Sin embargo, fuentes legislativas oficialistas indicaron que “aún no está definido”, y dejan un manto de suspenso sobre el tema.

Lo cierto es que en la fugaz sesión del Senado provincial que se realizó el martes 29 de noviembre por la tarde, se aprobó sobre tablas la autoconvocatoria a sesiones extraordinarias que se extenderán desde el 1° de diciembre hasta el 28 de febrero de 2023.

¿Cómo podría destrabarse la discusión? A través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). El jueves 24 de noviembre el oficialismo y oposición tuvieron la segunda reunión por el Presupuesto 2023 en la Legislatura bonaerense. El encuentro contó con la presencia del ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, un hombre de diálogo directo con Axel Kicillof.

Allí el espacio de Juntos volvió a pedir un fondo del FIM $82 mil millones, $50 mil millones para obras y otros $32 mil millones destinados al fondo de Seguridad. También reiteraron una “compensación” por el FIM 2021 y 2022. La contraoferta desde el Ejecutivo por el FIM habría sido de unos $53 mil millones. El jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, funcionario encargado de negociar con la oposición y conseguir los votos para lograr la aprobación, tendrá que seguir buscando consensos con la oposición y los intendentes para lograr su cometido.

En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof se refirió al debate por la ley de leyes y afirmó que “es prácticamente inobjetable en su contenido, pero hay un tema con el FIM que son fondos de distribución. Nosotros insistimos en la vía del acuerdo porque no tenemos mayoría y tenemos esa vocación”.

La semana entrante habría novedades políticas sobre el tema. Vale remarcar que, en el escenario menos próspero, el artículo 103 de la Constitución Provincial señala que “vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor”. Es decir, se prorrogaría el Presupuesto actual, pero es una posibilidad que descartan en Casa de Gobierno.

El Presupuesto 2023

Según detalla el escrito para el año entrante "se fijarán 15.787 cargos que pasarán a planta permanente y 2.465 a planta temporaria”. En tanto “se crearán 7.000 nuevos cargos para el Servicio Penitenciario bonaerense”.

En tanto, el mandatario también solicitó un "endeudamiento, de forma directa o subsidiaria, con organismos multilaterales y/o bilaterales de crédito y/o con el Estado Nacional por U$250 millones o su equivalente en otras monedas, más sus intereses, comisiones, gastos y accesorios, con el objeto de financiar intervenciones integrales de obras, programas sociales y/o productivo que permitan mejorar la salud, educación, seguridad, las condiciones habitacionales, el empleo, la producción y la movilidad en provincia de Buenos Aires".

Otro de los artículos establece que "el 16,14% de los recursos de afectación específica que perciba el gobierno bonaerense a través de la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) será para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educacional". Los mismos se distribuirán por coeficiente que tendrá en cuenta la población en edad escolar, y variables educativas relacionadas a las matrículas, establecimientos, predios, vulnerabilidad y trayectorias educativas de los establecimientos de gestión pública provincial y municipal. La Dirección General de Cultura y Educación los distribuirá a los 135 distritos y, dicho coeficiente, no podrá ser inferior al 100% ni superior al 175% de los recursos transferidos a cada municipio durante el Ejercicio 2022.