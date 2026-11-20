Mientras crece el dólar y riesgo país y el gobierno de Javier MIilei niega todas las mediciones que dan un aumento de la pobreza, Unicef reveló que el 41% de los hogares donde viven niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales. También advirtió que el 45,2% de las niños del país vive en situación de pobreza, lo que significa más de 5,3 millones de personas.

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"En 2026 en más de 4 de cada 10 hogares en donde viven niñas, niños y adolescentes (41%) los ingresos mensuales no alcanzan para cubrir los gastos corrientes", señaló Unicef. La cifra representa a 2,7 millones de hogares y supone "un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la medición anterior" de 2025.

El informe fue elaborado a partir de la Décima ronda de la Encuesta Rápida a hogares con niñas, niños y adolescentes, realizada de manera presencial durante septiembre de 2026 sobre 1.865 hogares, con representación a nivel nacional.

"Durante el primer semestre de 2026, la pobreza infantil aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales y alcanzó al 45,2% de las niñas y niños, es decir, a más de 5,3 millones de personas", se indicó en otro tramo.

El organismo agregó que "más de un millón de chicas y chicos vivían en hogares en situación de pobreza extrema", cuyos ingresos no alcanzan para adquirir los alimentos básicos.

Para Unicef, el cambio de tendencia, después de tres semestres consecutivos de descenso, "evidencia cierta fragilidad en el proceso de reducción de la pobreza infantil y hace necesario redoblar los esfuerzos”.

La situación es todavía más crítica entre los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), los cuales "presentan los valores más elevados (57%), es decir, más de la mitad de ellos no logra cubrir sus gastos con sus ingresos mensuales”.

Las restricciones de las familias

En el informe se detalla que frente a la imposibilidad de hacer frente a los gastos básicos, los hogares tienden a recortar gastos en alimentos, se endeudan y trabajan más. "La más frecuente se vincula con la compra de alimentos de menor precio (60%), seguida por el incremento de las horas de trabajo (45%) y el endeudamiento para cubrir gastos básicos (40%)", plantean.

Con respecto al déficit alimentario, el organismo advirtió que por falta de dinero algún miembro del hogar "se salteó alguna comida" del día. "En 2026, en casi 3 de cada 10 hogares al menos un adulto se salteó alguna comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda y/o cena), mientras que en el caso de niñas, niños y adolescentes esta situación fue significativamente menor (9%) pero representa el valor más alto de la serie", se indicó.

Las mediciones de la UCA vs el Gobierno

Hace pocos días, el Gobierno de Milei salió a cuestionar nuevos datos de pobreza arrojados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que ubicó ese índice en 42,4% durante el segundo trimestre, muy por encima de los datos oficiales.

De acuerdo al Indec, la pobreza fue de 32,3% durante el primer semestre de 2026, un dato que el Gobierno destaca al compararlo con el 41,7% registrado en el segundo semestre de 2023.

Sin embargo, la medición del Observatorio de la Deuda Social mostró una evolución diferente: según sus datos, la pobreza subió del 40,8% en el segundo trimestre de 2023 al 42,4% en el mismo período de 2026.