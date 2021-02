El Gobierno advirtió con retenciones o cupos para exportaciones

Luego de que la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, en una entrevista con El Destape, no haya descartado nuevas retenciones al campo, las respuestas del sector más reaccionario del campo aparecieron. Tras ese ida y vuelta, Alberto Fernández hizo hincapié en que el Gobierno solo tiene dos opciones: los cupos o las retenciones.

En una entrevista, el mandatario remarcó que él "necesito que ellos exporten porque necesito dólares que entren. Pero lo que no pueden hacer es trasladar a los argentinos los precios internacionales". Además, agregó: "Ellos no producen en dólares". Ante esta situación, sostuvo que "el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta".

En este mismo sentido, Alberto Fernández agregó que los empresarios no tienen mucho tiempo para decidirse e indicó: "Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Tienen que entender que son parte de la Argentina". Por último, también advirtió: "Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos. A mí me votaron para ejercer el poder cuando tengo que ejercerlo. No se puede especular en este momento".

Después de los comentarios de Alberto Fernández se conocieron bastantes críticas por parte de la oposición que defendieron al campo y a los que ponen precios. Por ejemplo, el diputado nacional por Formosa (UCR) Ricardo Buryaile sostuvo que los productores nos "no son formadores de precio" y agregó: "¿Cómo puede pedirle al primer eslabón que determine el precio que paga el consumidor cuando ni siquiera puede incidir en el propio precio al que venden?". Asimismo, Carlos Achetoni, de la Federación Agraria sostuvo en diálogo con "El Gíglico", el programa de Mauro Viale en Radio Rivadavia AM 630, que "si el presidente sube las retenciones, significa que siguen sin escuchar y nos pondrían en una situación muy complicada".