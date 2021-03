Stornelli y los chats por artículos nazis: El Congreso le pide informes a Casal

El Congreso interpela al Procurador General interino, Eduardo Casal, para interiorizarse en el caso que reveló El Destape e involucra al fiscal procesado Carlos Stornelli en un escándalo de comercialización de artículos nazis.

Este jueves, la comisión bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público de la Nación decidió elevar una nota a Casal en la que le requiere informes a partir de una nota que publicó este medio el 11 de octubre del año pasado, titulada “Los chats que involucran al fiscal Carlos Stornelli en un escándalo de venta de artículos nazis”. En base a ese artículo, y por impulso de la senadora María de los Ángeles Sacnun, se le pregunta a Casal si la procuración llevó “adelante actuaciones de investigación sobre lo sucedido y si las mismas han concluido en medidas disciplinarias o sancionatorias de alguna índole y si existen actuaciones administrativas o causas judiciales donde se investigue la participación del Dr. Carlos Stornelli por la supuesta comisión del delito de actos discriminatorios”.

También se le elevó otra nota a Casal relacionada a Stornelli en la que se le pidió “que informe las medidas disciplinarias adoptadas” a raíz “de su reiterada inconducta, y en particular debido a las declaraciones públicas que ha hecho en estos días”, luego del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, el 1° de marzo, quien había hecho referencia al fiscal procesado de manera implícita.

“En la Argentina de hoy, hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ‘poder residual’ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”, afirmó el Presidente en la inauguración del año legislativo.

Stornelli salió a responderle al Presidente por los medios: “Cuando él deje de ser Presidente, algún día vamos a tener una charla de hombre a hombre, para hablar todas estas cuestiones, y reflexionar sobre la República y la división de poderes”, dijo el fiscal en una entrevista televisiva. En la comisión de control del Ministerio Público Fiscal entienden que estas declaraciones podrían encuadrar como delitos de extorsión y amenazas.

Los pedidos a Casal

Este jueves se reunió la comisión bicameral que controla al Ministerio Público Fiscal, que preside el senador Martín Doñate. En el encuentro, que se realizó de manera virtual, la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, presentó dos notas a Doñate en la que pidió que por su intermedio se le requiera a Casal una serie de informes para interiorizarse sobre el accionar del MPF en torno a una serie de hechos que protagonizó Stornelli.

El 27 de octubre de 2020, la comisión de control del MPF remitió una nota al Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín “detallando que en la Comisión el día anterior se había considerado un pedido de la suscripta donde a raíz de una nota publicada en El Destape Web de fecha 11 de octubre se había tomado conocimiento de que en la causa Olivares sobre presuntos actos discriminatorios, acerca de la comercialización de piezas nazis había un homónimo a Carlos Stornelli”, se indica en una de las notas que presentó Sacnun.

Efectivamente, tal como publicó este medio, el nombre del fiscal apareció en una causa que tiene por protagonista a un anticuario, coleccionista de objetos nazis, que fue procesado. Según se desprende del expediente al que tuvo acceso este medio, hay un chat entre el imputado Carlos “Charly” Olivares y una persona agendada como “Carlos Estornelli”, que se muestra interesada en la adquisición de objetos sobre el nazismo, en especial sobre Adolf Hitler, a quien apodaba “el tío”. El número celular del potencial comprador era el de Stornelli, tal como comprobó este medio. Es el mismo teléfono desde el que se contactó con el espía ilegal Marcelo D’Alessio como surge de los registros de la causa “D’Alessio que tramita en la justicia de Dolores. La conversación entre Olivares y Stornelli denota que se conocían.

Con este marco, Sacnun remarcó en su nota a Doñate que “oficie al Dr. Casal con miras a conocer si el número telefónico que se identifica en la causa es el que posee efectivamente el Fiscal Carlos Stornelli, saber si en el organismo a su cargo se han llevado adelante actuaciones de investigación sobre lo sucedido y si las mismas han concluido en medidas disciplinarias o sancionatorias de alguna índole y si existen actuaciones administrativas o causas judiciales donde se investigue la participación del Dr. Carlos Stornelli por la supuesta comisión del delito de actos discriminatorios”. “Por lo expuesto se solicita que la Comisión oficie al Ministerio Público Fiscal a los fines que informe las acciones seguidas por el órgano en el marco de las cuestiones descriptas y envíe copias de las actuaciones a la mayor brevedad posible”, cerró su escrito.

En otra nota dirigida al presidente de la comisión, Sacnun también requirió que Casal “informe las medidas disciplinarias adoptadas respecto del Sr. Fiscal Carlos Stornelli, a raíz de su reiterada inconducta, y en particular debido a las declaraciones públicas que ha hecho en estos días, con posterioridad al discurso del Señor Presidente de la Nación, con motivo de la Apertura de Sesiones Ordinarias ante el Congreso de la Nación”.

En esta segunda nota, la senadora relató que el 2 de marzo, en el programa “El noticiero” que se emite por la señal La Nación+, se le preguntó a Stornelli por el pedido de renuncia que se le hizo al presidente de la Cámara Federal de la Casación Penal, Gustavo Hornos, por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri en su despacho, a lo que el fiscal procesado “contestó ‘Bueno, ahora parece que todos meamos agua bendita’, naturalizando de esta manera un hecho de gravedad institucional como es el que se investiga en sede judicial sobre las relaciones entre magistrados, servicios de inteligencia y funcionarios del anterior gobierno”. Lo cierto es que tal como publicó este medio el año pasado, Stornelli también tiene ingresos a la Casa Rosada difíciles de explicar.

Luego, resaltó Sacnun, Stornelli hizo “declaraciones con tono amenazante, en tanto expresó el día 3 de marzo en el programa televisivo ‘Dicho esto’ de la señal A24 lo siguiente: ‘Cuando él deje de ser Presidente, algún día vamos a tener una charla de hombre a hombre, para hablar todas estas cuestiones, y reflexionar sobre la República y la división de poderes’”. Para la senadora “esta manifestación encuadra en los delitos de extorsión y amenazas previstos por el Código Penal de la Nación, en cuanto el tono amenazante o cuasi mafioso con el que refiere esa supuesta ‘charla’ que tendrán al momento en el que el Dr. Alberto Fernández, Presidente de la Argentina, deje de ser el primer magistrado (…) dan a entender que podría ser sometido a supuestas acusaciones penales dentro del proceso de persecución de funcionarios públicos de corte popular como sucede en toda América Latina”.

“Este amedrentamiento y liviandad en diversas declaraciones públicas ejercidas por un Fiscal de la Nación, quien ya se encuentra imputado y procesado por otros hechos, requiere que el órgano que el Dr. Casal preside interinamente tome medidas disciplinarias”, señaló Sacnun.

Estas notas se volcaron durante el encuentro y provocaron el cruce entre oficialistas y opositores.

Al tomar la palabra, Sacnun afirmó: “Es absolutamente preocupante la actitud y conducta del fiscal Stornelli”. “A esta altura no tenemos dudas en cuanto al nivel de connivencia y participación que ha tenido en torno a la construcción del Lawfare”, añadió sobre el rol de Stornelli luego de que la oposición hablase de un relato y una construcción por parte del oficialismo. “Pero no solamente eso es lo que ha sucedido. Señalé el año pasado lo que había sucedido con la comercialización de productos vinculados al régimen nazi, donde por una denuncia que surge en el eldestapeweb aparece una vinculación del fiscal Stornelli con el señor Olivares que era el imputado en esa causa”, indicó. “Que un fiscal de la Nación comercialice productos que tengan que ver con el régimen nacionasocialista debe ser una preocupación de todos los diputados y diputadas y de todos los senadores y senadoras”, agregó. Por eso, explicó, pidió que se corrobore de forma oficial si el teléfono que aparece en la causa es el de Stornelli, algo que confirmó este medio en su momento.

Quien le salió al cruce fue el presidente del bloque de diputados PRO, Cristian Ritondo, quien hizo una defensa del fiscal procesado: “Carlos Stornelli responde a los encuentros que el presidente Alberto Fernández tenía con él. Me parece que se refiere a la relación continua y periódica de Fernández con el fiscal. Está haciendo referencia a eso, me parece, y no a una amenaza”. Respecto al caso de los artículos nazis, dijo: “En ninguna parte de la causa queda comprobado que Stornelli haya comprado nada”. Lo cierto es que el intercambio existe, de hecho, tal como surge del expediente el imputado envió al teléfono del fiscal imágenes de varios productos nazis. Pero en la causa no se avanzó en torno a quienes le compraban el material por eso no está claro si llegó a concretar alguna venta al fiscal.

Ante este escenario, Sacnun le respondió a Ritondo: “Este es un pedido de nota. Se está sometiendo para que el presidente de la bicameral pueda elevarlo (a Casal). A mí lo que me interesa es que Casal explique qué medida ha tomado. Acá, parece que diputados y senadores de la oposición se erigen en defensores del fiscal Stornelli, de Casal, se oponen a que se pidan explicaciones”. “Forma parte de las funciones de esta bicameral lo que estamos solicitando y me parece que estamos hablando de dos cuestiones que tienen una enorme gravedad institucional”, concluyó.

Otros pedidos

Este jueves también se comunicó que la comisión bicameral de control de los organismos de inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, giró un informe de la justicia de Dolores con referencias a Stornelli para que sea analizado por todos los integrantes de la comisión que preside Doñate. El contenido es reservado.

Además, también se elevaron otras dos notas a Casal referidas, por un lado, al fiscal Abel Córdoba y su rol en la investigación de la concesión del control del espacio radioeléctrico al grupo Thales Espectrum; y por otro, al Tribunal de Enjuiciamiento del MPF, por un cuestionamiento en torno a una de sus integrantes, Adriana Donato, por una serie de incompatibilidades para seguir siendo miembro de ese tribunal. Ambas las presentó el diputado Rodolfo Tailhade.

Según indicaron a este medio desde la comisión de control del MPF, todas las notas tratads este jueves fueron elevadas al Procurador General interino “dejando constancia que la mayoría de la comisión está de acuerdo”. Ahora, resta esperar la respuesta de Casal.